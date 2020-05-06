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IBM祭新戰略　推出新的AI、邊緣運算及雲端功能

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▲▼Arvind Krishna,克里希納,IBM執行長。（圖／取自IBM）

▲IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）。（圖／取自IBM）

記者王曉敏／綜合報導

IBM周二（5日）正式展開今年度的Think Digital活動，執行長克里希納（Arvind Krishna）在線上會議中表示，新冠肺炎期間，使用人工智慧及混合雲（Hybrid Cloud）的數位化轉型已然加速，這些新技術在協助IBM獲得競爭優勢方面發揮重要作用。

「毫無疑問地，這一疫情有著強大的破壞力並造就前所未有的悲劇，但這也是一個關鍵的轉捩點。」克里希納說，「歷史將回溯至商業及社會的數位化轉型突然加速的時刻，我們將共同為後新冠肺炎（post-COVID）世界奠定基礎。」

克里希納稱混合雲及人工智慧（AI）為「推動數位化轉型的兩大主導力量」，並於會議中宣布一系列新產品。

首先是一系列由AI驅動的功能和服務，旨在幫助CIO自動化其IT基礎架構，以更靈活地應對未來突發狀況並協助降低成本。其中包括基於Watson AI技術的網路安全工具Watson AIOps，其可即時檢測、診斷IT異常，並做出相應反應。Watson AIOps是基於Red Hat OpenShift平台打造，可在混合雲環境中運作，並可用於Slack及Box等分佈式工作環境的協作技術。

克里希納也提及IBM新解決方案、服務及合作夥伴關係可協助企業充分利用5G及邊緣運算（Edge Computing）所帶來的機會。借助基於Red Hat OpenShift建構的新產品，企業可跨大量邊緣裝置（Edge device）自主管理工作負載。電信商可快速協調虛擬及容器網路功能，以協助他們隨著5G普及而提供新服務。

此外，也宣布了獨立軟體供應商（ISV）及SaaS（軟體即服務）提供者計畫。宣布首批打算將其產品加入至支援IBM金融服務公共雲的獨立軟體供應商及SaaS提供者。Assima、C3.ai、Finacle、Intellect Design和Thought Machine致力於透過該平台提供其產品，從而為參與銀行提供期能確保與可信賴供應商合作的有效方式。

克里希納指出，「技術平台是21世紀競爭優勢的基礎。」它們決定了用戶能夠以多快的速度抓住市場的新機會，如何為客戶服務、擴展規模及如何對危機快速做出反應。

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