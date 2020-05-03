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「耐能」獲美國人工智慧大獎　成大電機校友劉峻誠向世界證明能耐

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▲成大電機校友劉峻誠、人工智慧新創公司Kneron耐能智慧創辦人兼董事長，獲美國人工智慧大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大電機校友劉峻誠、人工智慧新創公司Kneron耐能智慧創辦人兼董事長，獲美國人工智慧大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大電機92級校友劉峻誠所創Kneron耐能智慧有限公司，2020年贏得美國商業智慧集團（The Business Intelligence Group）人工智慧卓越獎（Artificial Intelligence Excellence Awards），高居終端人工智慧領導者，向世界證明能耐。

「Kneron，知識（knowledge）加上腦神經元（neuron）字根迸發的新詞彙，是公司產品不做Me, too的宣示，同時也有引領技術前沿的自我期許與願景」。

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成大電機92級校友劉峻誠2015年創立Kneron耐能智慧有限公司，2020年贏得美國商業智慧集團（The Business Intelligence Group）人工智慧卓越獎（Artificial Intelligence Excellence Awards），高居終端人工智慧領導者地位。創業初期不被看好仍一步一腳印的堅持著，直到憑藉3D AI技術與低功耗等特色成為世界3大AI晶片公司。創業面臨大小危機，劉峻誠深信危機就是轉機，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，公司推出具體溫量測功能的AI門禁打卡機，團隊夥伴戴起層層口罩，克服萬難穿梭各地用專業技術為人類盡一份心力。

「耐能，是能耐得住孤寂、是能扛得起責任」，劉峻誠認為自己就是專注做事情，沒去想得獎不得獎，公司默默無聞到世界知名，成功並非一蹴可幾。從工程師變成CEO，從克服電路技術問題到公司內外大小決策，看似一樣都在解決問題，但問題涉及的面向更深更廣更複雜，需要更多冷靜理性的思考空間。

「只有別人停下來休息時，你仍在奔跑才能拉開差距」，對劉峻誠而言，創業也是無數的失眠、熬夜與奔波換來的，小公司為了生意，劉峻誠走南闖北四處爭取合作機會、熬夜加班趕案子、東奔西走忙到一覺醒來卻忘了自己身在哪個國度等都是忙碌的工作日常。

創業也像江湖闖蕩，劉峻誠說，電影啦小說中那些背叛出賣、瀕臨破產、利益糾葛等原以為只是編劇情節，但現實生活還真的經歷過。某年感恩節劉峻誠出差歸來竟發現辦公室僅剩寥寥幾人，資金缺口、夥伴離散公司面臨瓦解危機，劉峻誠坦言打擊很大，夜裡無法入睡，健康也曾出現問題。

▲成大電機校友劉峻誠、人工智慧新創公司Kneron耐能智慧創辦人兼董事長，獲美國人工智慧大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉峻誠說，創業過程中雖有夥伴的離去也有新血加入，但很幸運的是還有求學階段的同學與前公司同事等人生各階段的好友仍一起吃苦耐勞、並肩作戰。目前公司核心團隊仍有成大時期的好朋友，當年組隊打排球、幫忙追女生、沒帶夠錢去阿里山偷搭火車差點回不來、期中考前一晚夜衝遊玩後去勝利早點報到，再跑回系館補眠卻被教授以為通宵K書很認真等，這些往事憶來仿若昨日。

回憶大學時期到外系修課、舉辦迎新活動、號召學生在大學路搭帳篷靜坐聲援成大MP3事件等精采事蹟，劉峻誠認為成大校園自由開闊，各大學院擁有不同專業背景的人才，勤往外跑認識各種朋友、接觸各種新事物，有助跳脫自我侷限，提升思考格局。

思考靈活勇於嘗試新事物的劉峻誠，大二計算機組織必修課程曾因未使用C語言完成程式設計而沒拿到作業分數。2020年劉峻誠以授課教師身份重返成大校園，與當年計算機組織授課老師陳中和合開「人工智慧晶片設計與應用」課程，為與母校學弟妹分享最新且當前世界少見的AI晶片硬體設計實務，劉峻誠更從繁忙商務空檔中抽身在飛機上寫書，約莫2個半月終趕在本學期成大開學前完成教科書初版。

昔日師生今日同事，成大電機系教授陳中和說後來計算機組織課程也開放學生使用其他語法完成程式設計作業；促成這次一起開課的初衷是希望培育台灣人工智慧晶片設計人才，20年後，能跟當時修課後來創業成功的學生共同開課，「是我年輕時無法想像的事情，而這是人生中一件美好經歷」。

Kneron憑藉專業技術實力成為當前世界少數將AI落實為實體晶片的公司，自創立以來一直保有純粹做事的工程師文化。颱風天加班趕案子，跟夥伴們拖鞋短褲擠在辦公室邊吃pizza邊討論技術，與團隊搏感情的真誠、成大事者不拘小節的認真與專注，劉峻誠認為這是成大精神純樸、踏實的延伸。

「剛到美國的時候發現他們都好會講、很會表達」，然走遍世界各國，劉峻誠想告訴成大學弟妹無需妄自菲薄，外面世界紛紛擾擾，保有內心純粹、做事務實才是足以歷久彌新的永恆特質。

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