花蓮農業跨入AI智慧新紀元！無人機農業專班　開啟農業新商機

▲花蓮智慧農業專班於新光兆豐休閒農場舉辦飛行演示。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣農業邁入智慧AI新紀元！花蓮縣政府與台灣無人機應用發展協會攜手合作，首次在花蓮開設「無人機與AI的應用花蓮智慧農業專班」，26日於新光兆豐休閒農場舉辦飛行演示記者會。期許透過科技的力量吸引青年農民返鄉加入創新農業發展，翻轉傳統農業型態，進一步提升花蓮農業產值。

無人機因成本低、效率高已廣泛應用於農藥噴灑、電力巡檢、森林巡檢、國土監察、石油管線巡檢、環境治理、橋梁公路巡檢等眾多行業。花蓮縣為培育專業無人機人才，不僅享有學費補助，邀請專業培訓機構及知名講師授課，介紹智慧農業應用於農業相關資訊技術、AI無人機用於土壤與田地的分析、種植、噴灑農藥、施肥、作物監控、灌溉與健康評估及AI無人機在智慧農業、精緻農業的國際發展趨勢等專業課程。

台灣整體社會結構老化，農業缺工問題嚴重。花蓮縣開設AI無人機智慧農業專班，提升農場工作效率，減輕農民勞動負擔，降低勞力運用。透過精準定位協助農民進行農藥噴灑，可大幅降低時間及成本，過去傳統人力噴藥一分田需要一小時，利用無人機只要三分鐘即可完成，每天作業面積可達3到5甲。

農業處長羅文龍表示，台灣正面臨農村老化、缺乏青農返鄉等困境，無人機AI智慧的運用，正好解決了許多人力資源匱乏的問題。政策的推動上，也逐漸將無人機使用在稽查水土保持或人員不易到達的地域，期待能降低成本、精進管理，創造正面雙贏的局面，讓花蓮的無人機AI智慧走在前端，引領全台。

▲參與培訓的青農種子學員，希望利用科技的力量翻轉花蓮智慧農業開拓農業新商機。

我國民航法無人機專章自109年3月31日施行，從今年四月起，從事無人機農噴，除了必須擁有農藥代噴人員證照外，操作者須考取無人機專業高級操作證。相關考試須具備無人機專業操作技能，學員經過專業培訓及練習能大幅提升上榜率。

另外參與培訓的青農種子學員，也有更加長遠的打算，他們自發組織成立了花蓮無人機應用發展協會，未來可以充分利用AI無人機的科技優勢及整合農業系統解決方案，即可以取代人力噴藥噴自己的農作物外，也幫其它農友代噴，又可以結合AI 監控作物、灌溉與病蟲害等健康評估。他們希望利用科技的力量翻轉花蓮智慧農業與無人機推廣發展新紀元。

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