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邊境解封以「重要經貿活動」為優先！　陳時中曝「規劃進度」

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，世界各國抵擋不住疫情攻擊，不少國家都陸續封城，而台灣目前也還在嚴格管制邊境中，外界也關心世界各國紛紛解封，台灣是否已做相關討論？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「重要的經貿活動」會想辦法可以寬鬆一點，現在已經請經濟部例出相關產業影響情況，才能做後續討論。

台灣已經連續20幾天沒有本土病例，防疫成果也得到國際稱讚，近期世界多國也陸續解封和解除管制措施，因此不少民眾都相當關心，台灣防疫成效佳，是否有望跟進解除相關管制；另外，也有不少港澳人士反映，台灣公司因為邊境管制全面停擺，希望可以做相關放寬措施。

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對此，陳時中說，世界各國都在解封，但其實解封完還是比台灣嚴格很多，台灣的管制本來就沒有國外嚴格，因為第一線防疫人員很努力在控制，民眾也相當配合防疫措施，而針對邊境等相關管制，會針對重要的經貿活動做優先考量，想辦法寬鬆一點。

而針對港澳人士反映台灣公司因此停擺一事，陳時中則表示，台商要回來台灣，當然是沒有問題，但目前港澳人士還在限制範圍，現在已請經濟部列出台灣在國際產業受影響的情況，未來要開放的話，人數總共有多少人，必須得到相關資料，才能做相關規劃。

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