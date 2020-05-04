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產下死胎「裝垃圾袋」丟醫院旁　酒吧女員工遭判6月

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▲▼仁愛醫院嬰屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲仁愛醫院旁巷弄內發現嬰屍！生母一審被依遺棄屍體罪判6月徒刑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市大安區仁愛醫院旁巷弄內的垃圾桶裡，竟發現一具嬰屍，手腳冰冷、身驅蜷縮地被裝在桃紅色的新北市環保垃圾袋中，經查生母是一名酒吧余姓女員工，因產下死嬰不知所措而為。台北地院審結，依遺棄屍體罪判余女6月徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑2年。可上訴。

2019年8月5日上午，33歲余女在新北市住家浴室產下一名胎兒，因余女於懷孕期間未接受必要產前檢查，且非在醫療機構內生產，生產過程缺乏必要醫療協助，致使胎兒於產程中併發症造成死產，余女見胎兒死產，為免他人發現，竟將死產胎兒裝進垃圾袋內，於同年月7日晚上8時許，將裝有死產胎兒的垃圾袋帶至任職的酒吧廚房大垃圾桶內丟棄，隔日上午被1名拾荒婦人於酒吧後方空地之大垃圾袋內發現嬰屍而報警處理。

余女到案後供稱，當時不知道自己懷孕了，不料在家生下後竟是死胎，令她驚慌失措，不知如何是好，才會把死胎裝進垃圾袋裡丟棄。

▲▼仁愛醫院嬰屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲男嬰屍被裝在桃紅色的新北市環保垃圾袋中，第一時間還無法辨別性別。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

法官指出，死產胎兒的發育程度已具人類五官及肢體形態，具人的形體，即足為宗教上紀念、崇敬及安葬的對象，符合《刑法》規定中所稱的「屍體」。

法官審酌，余女對於生命延續與終結嚴重欠缺應有的尊重，但念余女犯後坦承犯行，態度尚可，並衡酌其犯罪動機、手段、生活狀況等一切情狀，判她有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，另得提供100小時義務勞務。

▲▼仁愛醫院嬰屍。（圖／記者黃彥傑攝）

►限時下殺！！！

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