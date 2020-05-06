「頭獎都市傳說」爽中9.3億　宅神曝：長得像金正恩！網一看巧合驚呆

▲一注獨得，彩券行老闆超嗨！（圖／記者白珈陽攝）



網搜小組／劉維榛報導

連續槓龜24期的大樂透，終於在昨（5）日被台中民眾以9.36億元一注獨得！不少網友調侃「一定又是公務員」中獎，而宅神朱學恒也分享一套「中獎都市傳說」劇本，讓眾人笑虧不要暴雷，「編劇森77！」

開出頭獎的「欣賦彩券行」老闆一臉喜悅藏不住，也分享「開獎前徵兆」，原本店內就有象神、風生水起等風水擺設，祈求店裡車水馬龍、生意興隆，近期常看到鳳蝶飛入店內，認為是個好兆頭。更狂的是，該店4月間曾開過大樂透2獎，老闆決定大方送出168個紅包，分享給到訪的客人沾沾喜氣。

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消息一出後，網友除了羨慕又忌妒，也對得主身分頗為好奇，「恭喜台中的公務員」、「台中某公務員長期買固定號？還是台中南屯某公司同事大家集資？」、「還好我昨天沒買50塊錢省下來」、「我家只有蚊子飛進來」、「 厲害，每次中頭獎都有前兆！佩服」、「每家彩券行開大獎前都會有蝴蝶飛進去，還是燕子蝙蝠的」。

▲財神溜走了！（示意圖／記者鄒鎮宇攝）

宅神朱學恒也在臉書掐指一算「這位幸運兒的勝利人生」，是一名中年公務人員／老闆沒有印象因為生意太好，戴著眼鏡微胖／中等身材／長得有點像金正恩／剛好路過彩券行試試手氣／平常就有固定簽注的養牌習慣／中獎之後不會告訴同事／會拿來理財／會捐一部分做公益，文末不忘調侃，「可以隨機組合唷」。

底下網友也熱議，「公關公司員工感謝您幫忙想劇本」、「老闆眼皮這幾天一直跳」、「還有平時很勤儉持家，平時都有買樂透的習慣，下班回家時忘了還沒買回頭去買的」、「你忘了這次得主買的時候突然心血來潮，多買了兩張，沒想到就中了」、「老闆表示昨天有隻狗一直在門口徘徊不肯離去...」、「購買100或200元、電腦選號、一注獨得」。

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