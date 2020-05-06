9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

▲9.3億頭彩，為今年最高單注獎金。（示意圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

連槓24期的大樂透，最後9.3億獎落台中南屯，再度掀起熱議。「宅神」朱學恒昨晚就在臉書發文，笑虧頭獎幸運兒都有「幾項特點」，一席話撫慰不少網友，紛紛附和道「得獎人又是中年公務員，大家可以洗洗澡去睡了，明天還要上班的」、「老闆表示，昨天有隻狗一直在門口徘徊不肯離去」。

大樂透5日晚上號碼出爐，由台中市南屯區「欣賦彩券行」開出頭獎，終結第三屆以來最長連槓期數。值得一提的是，他們4月間就曾開過大樂透2獎，沒想到「財神眷顧」，這回更上一層樓了。

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彩券行楊老闆開心表示，店內原本就有風水擺設，近期又常看到鳳蝶飛入，認為是好兆頭。同時有常客打趣說，自己也常來買，怎麼就不是讓他得獎呢？

▲楊老闆準備168個紅包給民眾分享喜悅。（圖／記者白珈陽攝）

消息一出，引來廣大民眾一陣羨慕嫉妒，同時依舊不乏質疑聲浪，朱學恒也在臉書開嘲諷，「是一名中年公務人員／老闆，沒有印象因為生意太好，戴著眼鏡微胖、中等身材，長得有點像金正恩，剛好路過彩券行試試手氣，平常就有固定簽注的養牌習慣，中獎之後不會告訴同事，會拿來理財，捐一部分做公益...可以隨機組合唷！」

PO文惹笑許多人，大家紛紛回應，「公務員真好，工作穩定又容易中頭獎」、「昨晚夢到狗在叫」、「蝴蝶飛進彩券行」、「都被你講光了」、「中肯，很像天橋底下說書的XDDD」、「不用猜了！那個人就是我」。

▼宅神發文吐槽。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）