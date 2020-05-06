訂餐碰上「超吐血都市傳說」　外送員接單笑預告...他怒：新莊三重板橋請小心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

受到疫情影響，不少民眾在家叫外送、避免外出，也因此相關行業再攀高峰。一名網友日前刷卡訂餐，苦苦等了2個小時，外送員仍在路上，幸好最後聯絡客服成功退款，但還是氣到不行，直呼「新莊三重板橋的，叫到她就自己小心了！」

苦主在爆怨公社發文怒道，「各種外送都市傳說，見怪不怪......，說真的給妳慢慢騎過來，東西冷掉我就算了，我知道景氣不好，外送員真的很辛苦，但外送叫了2個多月，沒這麼氣過。」

請繼續往下閱讀...

當時他上外送平台訂餐，而對方接單後也挑明，「我們是騎腳踏車的，所以可能要請您稍等幾小時囉，真是抱歉囉！」

▲就算用走的，1小時內也該到了。（圖／翻攝自爆怨公社）

由於他是刷信用卡，怕隨便取消會被扣錢，所以咬牙忍了，怎料1個半小時後再看，外送員竟然還在橋對面，「我開始相信妳的幾小時了，最後真的受不了，只好反應客服。過1小時第一次反應，客服說外送員在路上，再過30分鐘，她還在橋對面沒移動，我就有心理準備了。」

幸好，原po再次反應後，平台就全額退費了，不過他也餓上足足2小時，很難心平氣和，「這段時間我三餐都叫外送，至少叫過200多趟，腳踏車什麼的見怪不怪，也等過1個多小時，至少到的時候表面他先送別的單，且路線也看到他先跑到其他地方，但這位姊一直在橋的另一頭，一動也不動，就算破風或怎麼樣，至少回報給客服，客服也會打給我阿！」

▲外送員還嘻笑預告。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們也傻眼，「上來拐員工餐的嗎」、「2個小時自己出去買，都可以來回4-5趟了」、「我遇過這位，這也是我最後一次叫外送」、「這個女的已經被說很多次，她還在臉書PO今天吃大餐的貼文，都不知道因為自己送餐那麼慢被退貨，才有那麼多食物，真的是腦袋有問題」、「我上次遇過騎ubike的，不過只等了20分」、「笑死又是她，她在拖到你取消吃免費餐點」。

最後，原po強調，上面有顯示腳踏車，他也碰過外送員是騎腳踏車的，所以等稍微久一點覺得無妨，畢竟賺錢不容易，「但這真的不是腳踏車的問題。」