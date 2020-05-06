假死釣叛徒！澳媒：金正恩故意消失「測試親信」　即將展開肅清

▲ 金正恩1日出席肥料工廠竣工典禮，親自剪綵。（圖／北韓官媒）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩神隱期間，「病危說」震驚全球，金氏政權接班人一度引起熱議，也在他現身破除傳聞後快速退燒。外媒分析，金正恩很可能故意「假死」，以查出身邊是否有意圖篡位的叛徒。

金正恩4月下旬至5月初長達20天沒有公開露面，上月15日更罕見缺席太陽節祭拜儀式。指他接受心血管手術後狀況危急的謠言瘋傳之際，他1日出席肥料工廠竣工典禮的身影2日透過官媒曝光，外表看來並無異狀。澳媒報導，金正恩可能是故意隱身，讓身邊的叛徒現形。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）評論節目《局外人》（Outsiders）主持人莫羅（James Morrow）指出，金正恩可能正以典型的史達林主義策略來測試身邊親信，觀察他們在自己神隱期間和之後的反應，再開始肅清那些他懷疑有意篡位的人。

莫羅補充，稱金正恩已死的傳聞被過分誇大，「他決定這麼做，低調行事，然後觀察這些事情如何破壞權力、看看誰會在他死亡的狀況下意圖奪權。我懷疑，我們很快就會看到北韓出現肅清行動。」

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