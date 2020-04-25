　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北東明有雨！天氣回穩時間點曝　到下週末都放晴「高溫上看32度」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲明日迎風面北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，各地氣溫較昨日回升，北台灣高溫達24度。中央氣象局表示，明日東北季風稍微增強，溫度方面影響不大，不過北部、東半部、中南部山區會有短暫降雨，到週二起天氣回穩，持續到下週末都是溫暖的好天氣，西半部高溫上看32度。

氣象局表示，今日北部、宜花白天高溫為22至24度，中南部及台東高溫為26至30度，較為舒適溫暖，不過清晨還是較涼，北部及東北部低溫約16、17度，其他地區18至22度；降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員李孟軒表示，明、後天東北季風增強，在溫度方面影響不大，北台灣低溫約16到17度、其他地區19到21度，各地雲量偏多，沿海風力增強，迎風面的北部、東半部有短暫降雨。

▲北、東明日有雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲北、東明日有雨，週二轉晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

李孟軒表示，週二起水氣減少，各地都是多雲到晴的天氣型態，北台灣高溫25度、中南部28到30度，僅早晚偏涼，北部低溫約16到17度，降雨方面則只有東半部、中南部山區有短暫降雨。

李孟軒指出，週三起東北季風減弱，溫暖好天氣將一路持續到週六，白天高溫北部約27到28度、中南部30到32度，東半部則仍有局部陣雨。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日天氣轉好、溫度略升，明天又變天，北部、東半部再度轉為濕涼，中南部則以多雲陰天為主，不過週二開始就會放晴，好天氣有機會持續到下週末。

ET快訊
「2根蠟燭」暗示金正恩已逝　她爆真相：看這次官宣晚多久
快訊／田馥甄「逆風轉發」被罵爆　再PO文道歉了
羅志祥夜店搭訕國光女神「晚上有地方住？」　她爆：邀約很露骨
氣炸鍋2.5折超低價！4方法聰明用　延長壽命超簡單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

男大生「現在有點危險」不搭車回家了！老媽撿到槍...網笑爛：果然親生

台鐵車長二採陰！陳時中：疑似個案過度恐慌「讓防疫步調變亂」

北東明有雨！天氣回穩時間點曝　到下週末都放晴「高溫上看32度」

多縣市封城兵推！葉金川嘆「把民眾嚇死了」…2理由轟：不切實際的超超前準備

和平封院17年歷史傷痛　陳時中：敦促台灣「現在有本錢抗疫」

忘了戴口罩！他附近狂找「娃娃機台有救星」　神轉折吐血...網全被戳笑

快訊／好消息！台鐵發燒車長「二採陰性」

與敦睦艦隊確診個案同健身房　台鐵列車長「一採陰」持續追蹤

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

男大生「現在有點危險」不搭車回家了！老媽撿到槍...網笑爛：果然親生

台鐵車長二採陰！陳時中：疑似個案過度恐慌「讓防疫步調變亂」

北東明有雨！天氣回穩時間點曝　到下週末都放晴「高溫上看32度」

多縣市封城兵推！葉金川嘆「把民眾嚇死了」…2理由轟：不切實際的超超前準備

和平封院17年歷史傷痛　陳時中：敦促台灣「現在有本錢抗疫」

忘了戴口罩！他附近狂找「娃娃機台有救星」　神轉折吐血...網全被戳笑

快訊／好消息！台鐵發燒車長「二採陰性」

與敦睦艦隊確診個案同健身房　台鐵列車長「一採陰」持續追蹤

不斷更新／兄弟率先攻破索沙　3局3比0領先悍將

曾遭男星掐頸狂揍！　混血辣妹淚訴：不想下個女生也像我這樣受傷…4個月後近況曝光

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

陳同佳出獄半年！來台投案「等疫情解決再說」　網傻眼：病毒都幫他

克服剪指甲恐懼！　機靈爸「頭抹神醬」騙汪注意力網讚爆

治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

晚餐煮一半「隔壁小妞」從窗戶跑來借蔥！　網笑：順便借條魚

想解決石油低價危機！美國財政部長：政府正在考慮收購能源公司股權

不斷更新／林承飛本季首轟　統一3安追回2分 　三局樂天5比2統一

騎樓下遭陌生男伸狼爪…他驚喊「我不是你的菜」　嚇傻急報警：我被X了

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

生活熱門新聞

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

台鐵車長二採　住院中

台鐵車長發燒！4/20執勤路線曝

滅絕123年「澤珍珠菜」在基隆

台灣能否過關？陳時中曝關鍵時間點

快訊／磐石艦隊染疫擴大！

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

羅「也沒犯法」是錯在哪？　網一針見血：爽要低調的爽

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

羅志祥「一支錶能買一棟房」稀有行頭曝光

更多熱門

相關新聞

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

中央氣象局表示，東北季風減弱，氣溫回升，25日短暫回暖，北東高溫回到23度，其他地區也都有26度以上，清晨仍涼，北東低溫僅約17度，預估26日（周日）又有一波東北季風稍增強。天氣風險公司總經理彭啟明也分析，28日（下周二）之後改吹東風，逐步回溫且持續一段時間，但仍有變數，要注意未來北邊鋒面發展及低壓擾動是不是可能發展成颱風都要觀察。

天氣變化四部曲　涼→暖→涼→熱

天氣變化四部曲　涼→暖→涼→熱

最冷的一天！北台灣高溫20°C↓

最冷的一天！北台灣高溫20°C↓

好天氣剩一天！北部週一飄雨

好天氣剩一天！北部週一飄雨

把握週末曬太陽！下週變天

把握週末曬太陽！下週變天

關鍵字：

低溫下雨放晴

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boys名單被扒！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面