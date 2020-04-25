北東明有雨！天氣回穩時間點曝　到下週末都放晴「高溫上看32度」

▲明日迎風面北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，各地氣溫較昨日回升，北台灣高溫達24度。中央氣象局表示，明日東北季風稍微增強，溫度方面影響不大，不過北部、東半部、中南部山區會有短暫降雨，到週二起天氣回穩，持續到下週末都是溫暖的好天氣，西半部高溫上看32度。

氣象局表示，今日北部、宜花白天高溫為22至24度，中南部及台東高溫為26至30度，較為舒適溫暖，不過清晨還是較涼，北部及東北部低溫約16、17度，其他地區18至22度；降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

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氣象局預報員李孟軒表示，明、後天東北季風增強，在溫度方面影響不大，北台灣低溫約16到17度、其他地區19到21度，各地雲量偏多，沿海風力增強，迎風面的北部、東半部有短暫降雨。

▲北、東明日有雨，週二轉晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



李孟軒表示，週二起水氣減少，各地都是多雲到晴的天氣型態，北台灣高溫25度、中南部28到30度，僅早晚偏涼，北部低溫約16到17度，降雨方面則只有東半部、中南部山區有短暫降雨。

李孟軒指出，週三起東北季風減弱，溫暖好天氣將一路持續到週六，白天高溫北部約27到28度、中南部30到32度，東半部則仍有局部陣雨。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日天氣轉好、溫度略升，明天又變天，北部、東半部再度轉為濕涼，中南部則以多雲陰天為主，不過週二開始就會放晴，好天氣有機會持續到下週末。