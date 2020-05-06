2億分之1機率！英女貼標籤辨認三胞胎　祖母安慰早有定數

▲凱蒂的兒子與三胞胎弟弟合影。（圖／翻攝自Facebook／Katie Craw）

實習記者周茹焮／綜合報導

英國威爾斯北部的凱蒂‧克洛（Katie Craw）在第12週產檢時，意外得知自己懷三胞胎，讓她感到非常震驚。原本已育有一子的她，如今又來了3名新成員，分別被取名為湯米（Tommy）、約書亞（Joshua）和艾迪（Eddie），而一開始凱蒂擔心分不出他們3人，因此身上貼了一段時間的標籤區別。醫學上統計，懷上三胞胎是非常罕見的，大概只有2億分之1的發生機率。

許多懷上雙胞胎的家庭，不論是在照顧或是費用上，都是需要付出雙倍的辛苦與支出，得知懷上三胞胎的凱蒂表示，驚喜之餘還擔心經濟方面的負擔，「當我知道自己懷了三胞胎時，我就在想，我們可能連一輛坐得下一家六口的汽車都買不起之外，還需要更大的房子及生活用品。」

不過，凱蒂最大的精神支柱是來自於祖母的一句話，「他們非常的特別，冥冥之中早有定數。」讓她在今年2月順利分娩三個健康的小孩，並且在臉書上也得到許多人的祝福，在一張合影照片上，有人稱讚她的長子「是個很值得驕傲的大哥」。

凱蒂是英國少數擁有同卵三胞胎的孕婦，而一般常見的三胞胎是由兩顆卵子授精後，其中一顆一分為二所導致的。同時，多胞胎可由自然受孕或是以人工輔助生殖，現在很多人為了要懷上雙胞胎或者多胞胎，尋求人工輔助生殖，使用試管嬰兒的技術。