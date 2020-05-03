基本法23條挨轟　港中聯辦：任何國家無權干涉中國內政

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對香港基本法23條立法遭到英美指責，香港中聯辦發言人3日表示，對西方反華政客和美國民主黨國際事務協會肆無忌憚干預香港事務和中國內政、惡意抹黑「一國兩制」言行，表達強烈譴責和堅決反對。發言人強調，「維護國家安全是香港特區的憲制責任，純屬中國內政，其他任何國家無權干涉。」

中央社報導，美國民主黨國際事務協會（NDI）23日發布報告稱，港人的反逃犯條例訴求合法合理，卻遭港府以警察鎮壓示威；報告要求北京重申對「一國兩制」承諾、停止侵蝕香港的高度自治，並成立獨立調查委員會。

香港中聯辦3日透過新聞稿方式，在官網刊出發言人談話。發言人提到，美英個別反華政客對香港基本法23條立法大放厥詞，對香港警方的執法行動和香港司法制度作出歪曲評論，對「一國兩制」和基本法進行無理攻擊，「其言論之荒謬、態度之囂張，令人震驚。」

發言人指出，維護國家安全是香港特區的憲制責任，純屬中國內政，其他任何國家無權干涉，「這些政客的錯誤言論嚴重違反國際法和國際關係基本准則，是外部勢力粗暴干預香港事務和中國內政的又一例證。」

▲反送中示威者曾包圍香港中聯辦並潑灑黑漆。（圖／路透社）

至於美國國際事務民主協會發表的香港民主化承諾報告，該發言人抨擊，「通篇充斥著謊言和雙重標準，歪曲修例風波真相，將極端激進分子連串無視法治、泯滅人性、觸目驚心的恐怖暴力行徑美化包裝為和平示威，詆毀依法維護香港穩定、捍衛法治秩序的特區政府和香港警隊。」

發言人強調，堅決反對為違法暴力分子撐腰張目、破壞香港繁榮穩定的惡劣行徑，「香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，這一舉世公認的事實不容抹黑。」

此外，《香港電台》報導，中國大陸人大常委及港區人大代表譚耀宗表示，希望本屆香港政府能完成就《基本法》23條立法的事宜。他還提到，自己希望明年8月就能完成立法，不過，這個日期並非北京提出的期限，也不清楚北京對23條立法是否訂下時間表。