「外星人基地」彰化網美景點遭斷頭！　如成大型垃圾場原因曝光

▲陽光灑在水面上，搭配一根根的小型風電機，十分壯闊美麗。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣王功一處魚塭多達432支迷你風力發電機，超高的密集度形成特殊景觀，尤其每次夕陽西下美得不得了，拍起照來還能營造科技感，被不少人形容是「外星人基地」，更是近年網美拍照打卡熱點。但最近遊客卻發現好多風電機遭斷頭，丟在一旁就像大型垃圾，也讓縣府回應了。

《東森新聞》直擊，「外星人的基地」最近部分區域變了樣，一根根風力機件堆在地上成了大型垃圾，外觀不只破碎還有嚴重鏽蝕，讓民眾看了一頭霧水。

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▲▼「外星人基地」成了網美打卡熱點。（圖／東森新聞）

據了解，迷你風電機2018年建造至今，由於無法取得正式執照，最近陸續進行拆除作業。彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，原則上應該要審查通過，目前也不會復原了。

迷你風電機的優點在於體類小成本低，但發電功率不高，也因此設置以量取勝；對比海線很常見的發電功率比較高的大型風電機，缺點是體積大，使用的腹地也大，成本達到數千萬元。

王功拆卸掉的部分迷你風電機，短期不會再復原，到訪遊客可得小心。劉玉平提醒，機器比較裸露尖銳的地方，廠商得做好防護設施。

▲▼迷你風電機陸續進行拆除。（圖／東森新聞）

▲▼迷你風電機陸續進行拆除。（圖／東森新聞）