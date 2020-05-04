全球最大鞋帶廠彰化百和爆家族糾紛　姪子副總控「叔伯」董事採購有弊遭開除

記者唐詠絮／彰化報導

茶壺風暴！全球最大的鞋帶製造廠、彰化上市知名鞋材百和公司第二代鄭智瑜，在公司任職專案副總經理一職，3月「被解職」，4日他與妻子向媒體投訴，認為公司採購虛報帳目，他以董事身分查帳，卻被大伯鄭森煤和三叔鄭國烟聯手逼離職，但公司發言人葉桂珠說，鄭智瑜是因業務表現不如公司預期才會被解職，至於採購則一切合法。

▲彰化百合鞋材大廠爆發家族風暴，姪子鄭智瑜夫妻控訴遭到大伯三叔逼解職。（圖／記者唐詠絮攝）

百和公司是台灣最大鞋材廠， 2019年總營業額超過150億，全球知名的球鞋大品牌，都是它的合作廠商，鄭智瑜原派駐在印尼百和公司任職，幾年前將他調回到台灣總公司擔任業務部專案副總一職。

鄭智瑜今天與妻子唐嘉欣說，去年擔任副總的鄭智瑜發現百和工業花了800萬元購車做為大伯鄭森煤的董事長座車，卻沒按採購程序比價，而是向自己兒子的公司買車，直接圖利兒子；且三叔鄭國烟的二名子女在 2018、2019年向集團申請差旅費，金額從40多萬元暴增至逾130萬元，懷疑兩人多次浮報差旅支出。

鄭智瑜說，他只希望公司帳目透明，才想查帳卻反遭鄭森煤、鄭國烟，將他從副總降為專員，為了捍衛自己權益，他只想要「帳目清楚」的真相，真的有那麼難嗎，沒想到迎來的卻是「資遣」要他走人，逼不得已，只好訴諸司法，還給他一個公平待遇。

葉桂珠說，鄭智瑜擔任業務部專案副總一職，一個月上班時間不到40小時，而業績也不如預期，2019年12月降為專員，3月經董事會決定將他資遣，至於採購車輛一事，都有按照流程比價過一切合法，差旅費也是分多次累積申請，每一筆都有單據。

葉桂珠也透露說，鄭智瑜和他自己母親因購屋彼此嫌隙，還一狀告上法院最後不起訴，當時鄭森煤跟鄭國烟2人都為了這件事，還當公親調解，沒想到竟會因為此事還衍生到還要與侄子鄭智瑜對簿公堂，這真的始料未及。

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