林口長庚必喝「6989」恆星系飲品！　粉色漸層芋頭鮮奶超療癒❤

圖、文／WOW愛美食

總是忙碌奔走的你，有多久沒有好好休息了呢？讓美食療癒一下疲憊的身心吧！位在林口長庚附近的6989飲料主打現榨新鮮水果、漸層飲料，還有粉金色的裝潢，讓大家在喝手搖茶時不僅心情愉悅，真材實料也不用擔心健康問題，好好充電一下再出發，一起跟著店內可愛的太空人，探索6989的恆星系飲品吧！

《粉粉芋見泥》

粉紅色和白色的夢幻組合超級吸睛，這是店家特製的「火龍果鮮奶」，使用顏色鮮豔的紅龍果將牛奶染色，再加上店家親自清洗、削皮、 切塊、到熬煮的芋泥，調配而成的超美麗的漸層飲品！無論是觀賞還是飲用都無比療癒，而且粉色鮮奶本身並不會有火龍果的味道，喝起來就和一般的鮮奶一樣，「有色無味」是店家精思設計的小巧思！

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《波霸紅茶歐蕾》

珍珠鮮奶茶雖然是相當常見的飲料，不過6989為了給大家更棒的視覺享受，精心製作成珍珠、鮮奶、紅茶三層的漸層，拿在手上輕微的晃動還可以看到紅茶和鮮奶的分層波浪，真的是非常療癒，攪拌在一起的漩渦更讓人迫不及待想要喝一口！

《漫步水果星球》

小編原本以為這杯是水果茶，沒想到店員說這杯是「果汁」！整杯實實在在就是果汁混合調配出來的，喝一口就能感受到鮮甜自然的感受，而且裡面的蘋果、芭樂、鳳梨、檸檬都是有一定的厚度，不只是裝飾，更要讓你吃到滿滿的水果，超級健康！

《青檸話梅綠》

如果你愛的口味偏酸，還可以選擇青檸話梅綠，原本就生津止渴的梅子再加上檸檬，保證讓你過癮消暑！

《奇肌蘋果紅》

喜歡蘋果的朋友有福了！6989有一系列的蘋果飲品，透過專業的冷壓技術，把營養完整保留，而每一顆蘋果都經過細心的清洗、去核，太多塵土的部分也會直接切除，只保留最健康的果肉製作，現榨出來的果汁真的是清甜好喝！奇肌蘋果紅以甜美果香的蜜香紅茶為基底，搭配現榨的蘋果汁，絕對讓你讚不絕口！

《青檸紅蘋果》則加入現榨青檸，擁有酸甜好滋味另外也有《紅蘋果多多》和《蘋果鮮奶》，雖然市面上不難買到類似的品項，但是很難買到用現榨蘋果汁的版本，當季水果的自然健康香氣，一口就喝出不同！

《星球巧克力脆片冰沙》

有時候還是想來點「罪惡的美食」來撫慰心靈嗎？來杯星球巧克力脆片冰沙吧！濃郁的巧克力冰沙搭配冰淇淋和巧克力豆打成的脆片，在顆粒的口感中增添一絲絲綿密的體驗，一道道深色的巧克力醬也讓單純的巧克力多了一個層次，加上3顆色彩繽紛的棉花糖，每一口都是視覺和味覺的饗宴！

6989的店名來自於一顆真實存在的小行星，雖然並不有名，但它仍默默地堅持努力，每天對著太陽運轉，店家也秉持這樣的精神，堅持使用天然的原料，做好品質把關，不為利益犧牲大家的健康，也期許大家在追求夢想的道路上，能夠以微笑面對困難，累了可以來他們的店裡休息，喝杯療癒又暖心的飲料，聽聽音樂發發呆，充飽電再繼續努力，追逐最初的夢想，有天總會像天空的星星一樣，散發出耀眼的光芒！

【6989 恆星系飲品 Planetary drinks】

地址： 333桃園市龜山區復興北路19號

營業時間：10:30-22:30 (4/6起試營運)

電話： 03-397- 9989

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