宛如神社紙垂的白色寧靜雕塑，綻出永恆星光

想到白色，你會聯想到什麼呢？

「襁褓／嬰兒服／鹽／雪／冰／月／米／海浪／玉蘭花／白鳥／笑得很白／白紙／白狗／白髮／壽衣……」曼布克文學獎得主韓江，在白紙上寫下65篇對白色的冥想，匯聚成小說《白》，冷冽到疼的字句中蘊含炙熱，並帶著孤獨、寧靜及勇氣。

而在舊金山藝術家Zai Divecha眼裡的白，卻較近似日本俳句裡歌詠的風花雪月，帶有純淨詩意。Divecha的作品皆由白紙製成，藝術家以手指一遍又一遍溫柔摺疊，在重複勞動中沉澱心靈，而在此沉靜狀態下誕生的量體，宛如一處自設結界的精神避世所。

▲“Draco” (2019), paper, wood, LEDs, 40 x 72 x 3 inches

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當你見到其作品天龍座（Draco），不由得會想到日本那掛在樹幹、鳥居或拜殿屋簷上，白色和紙疊成、狀似閃電的潔淨紙垂。一條條立體的紙雕塑垂掛在白色立面上，在宛如有風即能如浪飄掀的輕盈中，為空間添上神聖平靜的氣息。

▲“Draco” (2019), paper, wood, LEDs, 40 x 72 x 3 inches

在天龍座或大犬座（Canis Major）中，白色立體雕塑上以夜空星辰為素材，切割出細小孔洞，當暖黃的光芒從細密孔隙中綻出，天龍座即在這千萬星光之中。凝視著這帶有日本神秘儀式感的散逸星光，不禁讓人在靜謐中感受到宇宙的廣闊與神秘。而當藝術家表示天龍座是一個孩子的誕生禮時，更讓那光亮如從未來帶來希望。

▲“Canis Major” (2019), paper, wood, LEDs, 31 x 93 x 3 inches

▲“Canis Major” (2019), paper, wood, LEDs, 31 x 93 x 3 inches

藝術家也擷取童年回憶，做為創作靈感──讓白紙摺成大小圓錐狀，散落在同樣潔白的立面上，宛如和出生當地的母親回到明尼蘇達州北部的邊界水域，乘著小小白色紙船，在錯落著沼澤、小樹林、島嶼中穿梭探索。

圖文來源／COLOSSAL、Instagram

（完整文章請看城市美學新態度）

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