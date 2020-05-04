桃園輕艇選手訓練場地　市議員彭俊豪爭取2地點規劃

▲市議員彭俊豪爭取2地點，做為桃園輕艇選手訓練場地。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員彭俊豪4日於市政總質詢中，提出開放老街溪或位於高鐵桃園青埔站區內的橫山書法藝術公園的埤塘等處，作為輕艇選手練習場地、以及於中壢體育園區增設亞奧運等級足球場、調整偏鄉市立國中小代理教師聘期為1年等建議，期市長鄭文燦重視。

▲位於高鐵桃園青埔站區內的橫山書法藝術公園的埤塘。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦表示，老街溪由市府水務局管轄，今年4月16日水務局及市府相關單位已就老街溪部分河道（興南堰至中央橋段）辦理會勘，並同意提供該部分河道作為桃園輕艇選手作為輕艇訓練場地，後續將由水務局及體育局等局處協助桃園市體育會輕艇委員會，依水利法相關規定，提出訓練計畫、防汛撤離、水域安全配套措施等相關資料送水務局申請河川一般案件使用，審核同意後即可開放輕艇選手從事訓練使用。

▲橫山書法藝術公園的埤塘，是桃園農田水利會轄管。（圖／記者楊淑媛攝）

至於台灣橫山書法藝術公園內的埤塘目前仍由水利會管轄，市府將協調水利會研議開放作為桃園輕艇選手練習場地。體育局長莊佳佳表示，體育局將與水務局共同協助有意願申請的團體，提出訓練及安全配套措施等等相關資料市府審查。

▲彭俊豪爭取調整偏鄉市立國中小代理教師聘期為1年。（圖／翻攝自網路）

另外，將偏鄉市立國中小代理教師聘期調整為1年，減少城鄉差距問題。教育局長高安邦表示，市府自2019學年度起，針對桃園市立國中小兼任行政職務的長期代理教師，調整聘期為自當年8月1日起至次年7月31日止，預估已增加約1,000萬元人事費用，如規劃讓所有市立國中小代理教師聘期同步調整，初估每年將再增加約1億1,000萬元人事費用，教育局將評估經費及可行性後研議推動。

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