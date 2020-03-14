南方澳大橋遭爆施工缺失！運安會避答　低調回應「初步報告4月出爐」

▲南方澳大橋斷裂現場，53名工兵群浮門橋車下水結合。（圖／國防部提供）



記者李宜秦／台北報導

宜蘭南方澳大橋去年無預警斷裂，造成6人不幸死亡，事後被爆出主管單位台灣港務公司未善盡管理職責，導致董事長吳宗榮下台負責。交通部日前成立調查小組分析斷橋原因，今日遭爆南方澳大橋未按圖施工，設計梁深不足影響載種強度。交通部表示，報告未核定前不便說明。運安會表示，該案初步的事實資料報告將於下月出爐。

宜蘭南方澳大橋去年10月1日無預警斷裂，造成6人死亡。事後追查發現，主管單位台灣港務公司自2012接手管理後，從未獨立檢測，僅由宜蘭縣府自行委外負責，且前主管機關基隆港務局也未執行檢測，等於該橋建造21年來從未大規模檢測。

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港務公司前董事長吳宗榮事發後神隱多日，首度出面時坦言，港務公司僅負責例行維修，「維修項目包括路燈、結構改善，還有用眼睛檢查有沒有鏽蝕」，自2012年接手管理南方澳大橋至今，共花費1795萬元進行維修管理。考慮到港務公司未善盡管理職責，吳宗榮也因此「被請辭」下台負責。

▲台灣港務公司前董事長吳宗榮。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部成立調查小組追查南方澳斷橋原因，今日爆出南方澳大橋未按圖施工，設計梁深不足影響載種強度。運安會主委楊宏智表示，南方澳大橋斷裂事故的初步事實資料報告預計4月出爐，將公布運安會實驗方法、實驗資料，接著會進行分析，之後8月將會完成最終報告。

楊宏智表示，若調查小組有發現上述狀況，都會在運安會調查時提出，運安會都有拿到南方澳大橋的設計圖、施工圖、最後檢驗程序資料等，至於是否到位，都會一併在實驗時檢視。

▲南方澳大橋初步事實資料下月出爐。（圖為該橋斷裂現場／國防部提供）

交通部表示，相關調查分析報告內容未核定前不便說明，斷橋肇因將回歸運安會調查，公路總局調查分析報告也會送運安會及檢方參考。

交通部表示，去年11月完成「檢討報告」，相關單位也提出懲處建議名單，但該報告僅處理檢測及維管責任，尚未能掌握事故原因，難以切實究責，懲處建議名單亦恐有不周，因此待分析報告核定後，將據此重新提出懲處建議名單。