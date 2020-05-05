無症狀傳播＝致命破口！名醫曝疫情「控制決勝點」...全世界都該重視

▲磐石艦隊確診者，有多名是無症狀感染者。（圖／資料照）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，磐石艦隊傳出新增多名無症狀感染者，讓人擔憂是否艦隊還有更多尚未發現的無症狀感染者。醫師蘇一峰表示，他在2月就指出無症狀感染者容易成為防疫破口，可惜當時未受到重視，如今越來越多證據表明其危機，使他也強調，各國的決勝點在於對無症狀感染者的防治對策。

醫師蘇一峰在個人臉書上指出，早在2月就預先提醒無症狀傳染者的重要性，認為無症狀傳染者容易成為防疫破口，但當時被一些人反駁言過其實、證據不足。直到疫情擴散、甚至大爆發後，才有出現不少證據顯示無症狀傳染者的重要。

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蘇一峰指出，新英格蘭醫學雜誌《NEJM》在4月24日發表一篇文章，研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在一家美國養老院的感染和傳播，結果發現48例陽性患者中，27例為無症狀傳染者。而《NEJM》同時發表對此文章的評論，認為「無症狀傳播是目前全世界控制新冠肺炎的致命破口」。

蘇一峰2月就提出這個論點，4月國外雜誌才發表，也引起更多人關注，讓他不禁感慨表示「外國的月亮比較圓」，指出當時只有十多萬感染者，但已經回不去了，而他也強調之後各國的決勝點，是「無症狀傳染者的防治對策」。