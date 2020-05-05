推薦海報印foodpanda董事總經理簽名！一看字跡笑炸：以為店家寫錯劃掉

▲foodpanda的推薦海報上印有董事總經理的簽名。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我本身是有跟熊貓合作的餐廳，這張我也有收到。」有男網友在臉書《爆廢公社》貼出「foodpanda Premium Stars五星級商家」的推薦海報，說他仔細一看，發現上面有台灣區董事總經理的簽名推薦，字跡卻讓他忍不住心生疑惑。看到照片，其他人秒懂笑噴，「可能要問醫生」、「看起來像一隻開翅膀的鳥鳥。」

這位男網友文中表示，他有收到「foodpanda Premium Stars五星級商家」的推薦海報，上面還印有有台灣區董事總經理的一串簽名，「剛剛買個咖啡又看到，順手拍下來，我一直有一個疑問，所以台灣區董事總經理到底叫什麼名字？」看到照片後，網友紛紛理解原PO為何感到疑惑，因為台灣區董事總經理的簽名實在太藝術，乍看之下反而像是寫錯字、直接劃掉的痕跡。

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▲就是這個簽名，讓原PO一頭霧水。（圖／翻攝自爆廢公社）

就有人留言表示，「我之前也有疑問，以為是該店店員自己塗的」、「我收到的時候，也質疑了一下，是不是被惡搞」、「我一開始以為是店家寫錯劃掉，或是不想公開所以塗掉，後來在越來越多店家看到一樣的，才知道那是簽名」、「寫完劃掉寫錯的概念。」

▲有網友直說，看到時還以為是店家劃掉的。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有網友聯想到醫生的字跡，忍不住笑說，「可能要問醫生」、「紅霉素軟膏啊」、「看起來像一隻開翅膀的鳥鳥」、「一個簽完名結果被河蟹掉的概念」、「只能問醫生了」、「他是醫生吧」、「哈哈，我之前收到也是先笑了一番，鬼畫符。」

據悉，foodpanda台灣區董事總經理為方俊強，畢業於法國英士國際商學院，曾接觸電子商務、新創投資、策略顧問，不僅靠實務經驗引進外送平台制度，還利用淘汰餐廳、多元獎勵外送員等制度，讓foodpanda成功在台灣成為數一數二的外送龍頭業者。