路邊車架Uber Eats保溫箱！一看坐騎跪了「保時捷911 GT3」：760萬在跑

▲路上捕捉外送員的「保時捷」坐騎，讓網友紛紛熱論。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送平台近年崛起，讓這份工作成為話題，不只有人討論遇到帥哥美女來送餐，現在連外送員「坐騎」都引發熱論。有網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見馬路邊停著一台保時捷，但跑車本身不吸睛，而是車屁股上方居然架了一個Uber Eats的外送箱。看到保時捷外送車，讓原PO忍不住直呼「貧窮限制了我的想像。」

這位網友貼出照片，只見他拍下一輛停在路邊的超跑，是保時捷911 GT3，一台全新的要價760萬元起跳。但吸睛的不是跑車本身，而是車尾處架著一個Uber Eats的保溫外送箱，看起來是某位外送員的「坐騎」。

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看到照片後，就有網友則是質疑該照片是合成，不過有人貼出一段抖音影片，從車子外型看來，就是這輛保時捷「外送中」的畫面。另外，還有人留言揭穿真相，「車主只是裝好玩的，那個是他朋友的袋子。」

其他網友忍不住紛紛留言熱論，「老爸說再不找工作就不給零用錢」、「騎單車的外送員：貧窮限制了我的單量」、「爸爸說，萬丈高樓平地起，要從基層作起，這家平台他爸的」、「這個廣告行銷不錯啊～意思是，讓你跑外送可以跑到買保時捷XDDD」、「找到趴趴走的理由」、「貧窮讓我沒辦法用這樣的方法體驗人生。」