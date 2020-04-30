水果攤掛牌爆亮點！「爸辣撲逃童嬤豆」跟著唸一排　網友笑炸：居然懂了

▲這個水果攤的水果名稱怎麼好像怪怪的咧 XD（圖／阿屐授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到這種水果攤，讓人忍不住「跟著唸」！一名攝影師貼出一張照片，文中直呼「經過水果行，總覺得哪裡怪怪的」，只見攤販擺出一整排水果，有西瓜、蘋果、仙桃等等，上方還掛著寫有水果名稱的牌子，乍看之下就是普通的水果攤。但再仔細看看，就會發現牌子上滿滿的亮點，讓網友笑呼「台國日三聲道欸！」

攝影師阿屐在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見攤販將籃子倒扣在地上，然後把一箱箱的水果放在籃子上，避免直接放在地面，有些紙箱中則插有標示價格的小牌子，牆上則掛有販售的水果名稱，像是火龍果、蓮霧等等。

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不過仔細一看，就會發現這個水果攤吸睛的原因，只見除了「仙桃」、「蓮霧」、「火龍果」這三張牌子之外，其他的牌子分別寫下「爸辣（應為芭樂）」、「駱離（應為酪梨）」、「敢嬤（應為柑仔）」、「撲逃（應為葡萄）」、「溫泉童嬤豆（應為番茄）」、「4加（應為釋迦）」，其中寫著香蕉的牌子還強調「妖壽好吃」。

▲撇除國台雙聲道，老闆的字相當端正呢！（圖／阿屐授權使用）

攝影師阿屐還提供另一張照片，老闆用端正的字跡寫下「水果無克兇（台語，水果沒碰傷的意思）」。他告訴《ETtoday新聞雲》，這間水果攤在台北，老闆是一個老阿伯，當時老闆只跟他說「謝謝你的欣賞」，2人沒有太多互動。攝影師也忍不住笑說「我一開始懷疑自己寫了好幾年的字原來都是錯的」

看到照片後，其他網友也紛紛笑了，「怎麼不是火龍狗」、「 一次三種語言！台語、國語、日語」、「我想吃『甩呀』」、「都看得懂，沒事沒事」、「重點是我還看得懂」、「我居然一看就懂」、「為什麼蓮霧跟仙桃沒事」、「第一次認識了這些水果。」