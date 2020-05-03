誤會大了！點全家餐附註「10包胡椒鹽」　老闆罕見做法...網驚呆：超佛

▲網友猜測，客人可能以為是速食店小包裝的那種。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女店員日前收到外送訂單，客人除了點全家餐外，還附註要10包胡椒鹽，由於店內通常是直接調味，並沒有一般速食店的小包裝調味料，為了達成對方要求，他們直接拿夾鏈袋裝，超海派舉動讓網友看呆，直呼「也太大方了吧！」

網友昨日在「爆廢公社公開版」發文，表示「身為店家，我真的是盡力了......，如果不夠我也沒辦法。」原來是當天有客人訂外送，點了6號全家特餐，除了選擇兩個炸物點心及飲料品項外，對方也附註要10包胡椒鹽。

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看到客人的額外需求，由於店內並沒有提供一般速食店的小包裝調味料，所以老闆最後直接用夾鏈袋來裝，而袋子的長度跟便利貼一樣，讓不少人驚呆。女網友表示，「胡椒鹽原本就是會提供的，就像去水餃店用餐一樣，店家會放調味醬在桌上供客人使用，唯一差別是我們會幫客人調味，當然每個人需求都不同，客人有需要我理所當然會給予，但出餐時我也有附上小紙條希望客人別浪費。」

▲這個量實在太佛了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對此，網友們紛紛回應，「可以順便煮胡椒蝦了吧」、「胖老爹胡椒真的好吃啊」、「佛心店家」、「可能以為是麥當當哪種，有些烤鴨店也是用那種獨立包的」、「胡椒很貴耶」、「會不會那個十是加的意思」。

事後，她迅速向廠商補貨，也直呼「別說我浪費成本，我用我自己的皮包請客人10包椒鹽。」