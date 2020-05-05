端午連假「澎金馬機票」搶票時間出爐　尖峰時段加註2使用限制

▲端午連假澎湖、金門、馬祖機票統一5/11上午9時開放訂位。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年端午節有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供818架次，計55,100個座位數，並自5月11日（周一）上午9時起開放訂位。

端午假期自6月25日至6月28日有4天連假，民航局規劃，6月24日至6月29日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）計508架次、33,520個座位數；金門航線計236架次、16,520個座位數；馬祖航線計74架次、5,060個座位數；上述3離島航線共計提供818架次及55,100個座位數。

▲受疫情影響，國內線需求明顯減少。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國內線需求明顯減少，不過，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。



民航局提醒，這次端午連假，於尖峰時段6月24日至6月26日台灣出發往離島方向，以及6月27日至6月29日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限空運資源獲得更有效利用。



旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。