美英聯手派軍艦進入巴倫支海　俄國北方艦隊隨即追蹤：降低風險

▲俄羅斯北方艦隊的奧斯卡級核潛艇（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國海軍（U.S. Navy）在昨日表示，目前與英國皇家海軍（Royal Navy）已有5艘軍艦進入巴倫支海（Barents Sea），而俄羅斯北方艦隊隨即也在昨日早上近入巴倫支海，追蹤美、英的海軍艦船。由於北極地區地緣政治的關係，因此有著重要的戰略意義，而美英決定在巴倫支海展開業務的同時，俄羅斯也推動了大規模的軍事建設。

據《路透社》報導，《國際文傳電訊社》引述俄羅斯國防部的聲明，俄羅斯北方艦隊於昨日早上進入了巴倫支海，以進行美國和英國海軍艦船的動向追蹤。

美國海軍表示，一共有4艘美國海軍艦船及1艘英國皇家海軍艦船進入巴倫支海，他們在北極圈附近具有挑戰性的環境條件下，進行了海上安全行動。據悉，英國皇家海軍的杜克級防衛艦肯特號（HMS Kent F-78）加入了美軍亞里.伯克級驅逐艦（Arleigh Burke）的唐納德.庫克號（Donald Cook DDG-75）和波特號（USS Porter DDG-78），以及快速戰鬥支援艦的首艦「USNS Supply T-AOE 6」，英、美一同進行了雙邊海軍反潛戰演習。

俄羅斯的北方艦隊則包含核動力船和潛艇，目前都位在摩爾曼斯克（Му́рманск）附近。據報告指出，美國海軍從1980年代中期以來，便沒有艦艇會在巴倫支海上航行，而俄羅斯國防部在昨日接獲通知後表示，這次會進行美、英艦船的追蹤，是為了「避免誤解，降低風險也防止意外」。

美、英決定在巴倫支海開展業務之際，俄羅斯也推的了大規模的軍事建設。事實上，北極的運輸路線受到暖化影響，加上地緣政治的緣故，因此這塊地區被認為具有戰略意義及防禦的重要性。