美英進行「雙邊海軍反潛戰」演習　聯手對抗俄羅斯

▲美軍2017年曾利用波特號驅逐艦（DDG-78）朝敘利亞發射戰斧巡弋飛彈。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國海軍（U.S. Navy）日前發布聲明表示，美國第六艦隊（C6F）在北極圈上與英國進行了雙邊海軍反潛戰（ASW）演習。演習中，英國皇家海軍（Royal Navy）的杜克級防衛艦肯特號（HMS Kent F-78）加入了美軍亞里.伯克級驅逐艦（Arleigh Burke）的唐納德.庫克號（Donald Cook DDG-75）和波特號（USS Porter DDG-78），以及快速戰鬥支援艦的首艦「USNS Supply T-AOE 6」。

據《美國國防新聞週刊》（Defence Blog），聲明指出，美軍潛艇和P-8A海神式海上巡邏機參與了這次演習，在極具挑戰性的北極條件下進行訓練。而英國皇家海軍的「肯特號」加入了美軍「庫克號」、「波特號」和「USNS Supply T-AOE 6」，一同進行雙邊海軍反潛戰演習。

美國第六艦隊的副海軍上將麗莎.瑪麗.弗朗切蒂（Lisa Marie Franchetti）表示，「70多年來，第六艦隊都在這個地區作戰，以支持海上的安全及穩定。由於我們經常與海軍夥伴進行作戰和演習，因此我們的地區聯盟仍然保持強大」，而她也希望能夠在一次次的訓練當中，增進對北極圈的了解。

高海拔的多國反潛演習是由美軍和皇家海軍約1200名船員所組成的，英國和美國聯手在冰冷的水域訓練，一同為未來的全球威脅做好準備。

事實上，俄羅斯的特種傘兵在先前才從近3萬3000英尺處跳下，武裝部隊在北極充分展現了自身的軍事力量。然而才過沒幾天，竟就流出美英聯手演習的消息，因此外界認為，美英聯手所要對抗的威脅，其實就是暗指俄羅斯。

