冷戰以來首次！美、英軍派艦艇「直巡巴倫支海」　俄方派北方艦隊戒備

▲冷戰以來美軍、英軍首次進入俄羅斯附近的巴倫支海。（圖／翻攝自c6f.navy.mi下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美俄之間的軍備競賽並未因時事停止。美國海軍4日證實派遣了4搜軍艦前往俄羅斯巴倫支海「執行海上安全行動」，而這是兩國自冷戰以來，第一次美方派遣軍艦前往巴倫支海活動。俄羅斯國防部當下接獲消息立即做出處理、回應，希望可以避免誤解、降低風險，防止事態升級，並且密切追蹤美方軍艦的行為。

綜合外媒報導，美方官員認為在新冠肺炎疫情下，中國、俄羅斯陸續越來越多「動作」，試圖想要挑戰美國的防衛底線。而派遣至巴倫支海的軍艦共有4艘，另1為英國皇家海軍軍艦，目的是在戰略地位極高的北極地區執行任務，「確保航行的自由與盟友之間的結合」。

美方指出，派出的軍艦包括3艘導彈（Guided missile)驅逐艦、以及1艘支援艦，而英方則派出1艘巡防艦；美國海軍的水面艦艇自上世紀80年代中期就沒有在巴倫支海活動過。俄羅斯國防部目前要派遣北方艦隊追蹤美方的一切舉動。

美軍第六艦隊司令、海軍中將弗朗切帝（Lisa Franchetti）表示，在這個充滿挑戰的時代，保持我們在歐洲穩定的行動比任何時候都重要，此外也會採取謹慎的措施保護部隊士兵的健康，「我們致力於促進地區安全與穩定，建立信任，並且鞏固北極的基礎。」

▲美軍、英軍出現巴倫支海，讓俄羅斯全面戒備。

而俄方所派出的北方艦隊軍隊相當強大，基地在摩曼斯克附近的科拉灣（Кольский залив），該峽灣會流入巴倫支海，艦隊擁有核動力船、潛艇等軍備。

富有豐富天然資源、頂尖戰略位置的北極，近年來為大國必爭之地，北極周圍的5個國家：俄羅斯、美國、加拿大、挪威以及丹麥，在北極地區都只擁有各自沿海200海里的專屬經濟區。俄羅斯為保護自身在北極區域的利益，俄羅斯國防部日前就《2020年前俄聯邦北極地區和國家安全保障發展戰略》（Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года），自2014年開始加強和恢復北極的軍事基礎設施，這讓其他鄰近國家感到相當不滿，美國方面以「維護北極區域自由」如今再次派出艦艇行動。