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Pixel 4a傳於5月22日發佈！　Android現已可進行安全更新

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▲▼Google Pixel 4a渲染圖。（圖／取自91 mobiles）

▲Google Pixel 4a渲染圖。（圖／取自91 mobiles）

記者謝仁傑／綜合報導

最新的每月 Android 安全更新已經可以立即在 Pixel 手機上安裝，據傳新機 Pixel 4a 的發佈日期為5月22日。預計它會搭載5.8吋的OLED面板，擁有2340x1080像素的Full HD+，且解析度和電池續航力都會高於前一代。

最新的每月 Android 安全更新已經可以立即在 Pixel 手機上安裝，據傳新機 Pixel 4a 的發佈日期為5月22日。預計它會搭載5.8吋的OLED面板，擁有2340x1080像素的Full HD+，且解析度和電池續航力都會高於前一代；此外，Pixel 4a 將配備 Google 圖像處理軟體，用戶使用1200萬畫素的單鏡頭就可以讓照片呈現很好的效果。

Google 並未針對過去的 Pixel 手機進行功能更新，與安全更新不同，功能更新是指消除錯誤或解決問題的更新。上個月只有三個安全更新，包括15個補丁，可修復嚴重程度從中等到高等的問題。預計 Pixel 用戶很快將會有一些新功能到手機中。

德國的科技博客 Caschys 發佈的新報告指出，據營運商 Vodafone 的內部文件顯示，Pixel 4a 的螢幕比例是19.5：9，搭載高通 Snapdragon 730 晶片組，會有64GB和128GB的機型，以及容量3080mAh電池。文件還顯示，Pixel 4a 將於5月22日在歐洲發佈，據傳64GB的型號價格為399歐元（約新台幣12,900元），價位與第二代 iPhone SE 差不多。


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