德營運商曝Pixel 4a於5/22在歐洲發佈！　傳定價為399歐元

▲外媒曝Pixel 4a將在5月22發佈。（圖／取自Caschys Blog）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 手機 Pixel 4a 的發佈日期終於有譜，外媒 Caschys Blog 聲稱德國營運商 Vodafone 的內部文件顯示 Pixel 4a 將於5月22日在歐洲發佈，即便還有三週，但這時間也符合該公司先前產品發佈的慣例。

I／O 2020（Google開發者大會）原定於5月12日至14日舉行，照慣例會在I／O上發佈新產品，隨著 I / O 2020 的取消，Pixel 4a 系列只能在線上發佈。Caschys Blog 去年也依據 Vodafone，分享了準確的 Pixel 3a 推出日期，具有相當大的參考價值。

據傳 Pixel 4a 的定價為399歐元（約新台幣12,900元），搭載5.81吋的OLED面板，擁有2340 x 1080像素的Full HD +，解析度略高於前一代，電池容量為3080 mAh。

▲Pixel 4a渲染圖。（圖／取自91 mobiles）

最新報導指出，Pixel 4a 搭載1220萬像素後置主鏡頭，具有自動對焦以及光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS），前置單鏡頭與上一代近乎相同，為800萬像素、視野84度；另搭載高通Snapdragon 730中端晶片組，具有8個內核，但不支援5G。



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