Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器、18W快充

▲Google Pixel 4a渲染圖。（圖／翻攝自91 mobiles）

記者陳心怡／外電報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，Google已經取消本年度的開發者大會（I/O 2020）。但大家都知道 Google 將在未來數個月內推出新款中階新機 Pixel 4a，而外媒《9to5Google》從消息來源獲得關於 Pixel 4a 的相關規格，將配備包括 5.8 吋螢幕、高通驍龍 730 處理器及最高 128GB 儲存容量。

Pixel 4a 預期為一體成型機身，搭載 5.81 吋螢幕，採用與去年Pixel 3a一樣的 FHD+ OLED 面板，螢幕解析度為 2340×1080 ，比上一代略有提升。另外，Pixel 4a 採取打洞螢幕設計來置入前置鏡頭，但不具備 Soli 微型雷達感測器和人臉解鎖功能。

Pixel 4a 預計搭載 8 核心的高通（Qualcomm）Snapdragon 730 行動運算平台，其中 6 個內核為較低的 1.8GHz，另 2 個高效能內核則為 2.2GHz，GPU 方面則採用 Adreno 618。

內部部分將配備 3080mAh 電池、6GB 記憶體，儲存容量最高提供 128GB 版本，還有透過SB-C進行常規的18w快速充電。此外，Pixel 4a 將搭載 Titan M 安全晶片，但不會有 Pixel Neural Core 晶片。

然而，Google的Pixel手機也以其照相功能而聞名，所以Pixel 4a可能會沿襲這一傳統。在相機規格方面，搭載 1220 萬像素後置主鏡頭，具有自動對焦以及光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS），前置單鏡頭與上一代近乎相同，為 800 萬像素、視野 84 度。

Pixel 4a 還具備 3.5mm 耳機插孔，機身配色上至少會有黑色、白色 2 種，也有可能出現新的藍色。單機建議售價則落在 399 美元（約台幣 12,103 元）。