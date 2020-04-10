　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器、18W快充

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Pixel 4a渲染圖。（圖／取自91 mobiles）

▲Google Pixel 4a渲染圖。（圖／翻攝自91 mobiles）

記者陳心怡／外電報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，Google已經取消本年度的開發者大會（I/O 2020）。但大家都知道 Google 將在未來數個月內推出新款中階新機 Pixel 4a，而外媒《9to5Google》從消息來源獲得關於 Pixel 4a 的相關規格，將配備包括 5.8 吋螢幕、高通驍龍 730 處理器及最高 128GB 儲存容量。

Pixel 4a 預期為一體成型機身，搭載 5.81 吋螢幕，採用與去年Pixel 3a一樣的 FHD+ OLED 面板，螢幕解析度為 2340×1080 ，比上一代略有提升。另外，Pixel 4a 採取打洞螢幕設計來置入前置鏡頭，但不具備 Soli 微型雷達感測器和人臉解鎖功能。

Pixel 4a 預計搭載 8 核心的高通（Qualcomm）Snapdragon 730 行動運算平台，其中 6 個內核為較低的 1.8GHz，另 2 個高效能內核則為 2.2GHz，GPU 方面則採用 Adreno 618。

內部部分將配備 3080mAh 電池、6GB 記憶體，儲存容量最高提供 128GB 版本，還有透過SB-C進行常規的18w快速充電。此外，Pixel 4a 將搭載 Titan M 安全晶片，但不會有 Pixel Neural Core 晶片。

然而，Google的Pixel手機也以其照相功能而聞名，所以Pixel 4a可能會沿襲這一傳統。在相機規格方面，搭載 1220 萬像素後置主鏡頭，具有自動對焦以及光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS），前置單鏡頭與上一代近乎相同，為 800 萬像素、視野 84 度。

Pixel 4a 還具備 3.5mm 耳機插孔，機身配色上至少會有黑色、白色 2 種，也有可能出現新的藍色。單機建議售價則落在 399 美元（約台幣 12,103 元）。

ET快訊
阿滴拆台譚德塞「1小時募款破50萬」！限時18小時…網站塞爆
驚悚撞擊影片曝！聯結車熄火卡平交道　下秒火車猛撞「瞬間翻覆」
阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞對
國內第6死！埃及團男「病程5~7天呼吸功能變差」裝葉克膜仍救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器、18W快充

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

連假在家防疫悶壞了！富盈數據：《集合了！動物森友會》瀏覽量直線上升

降噪耳罩耳機再一選擇　Sony WH-CH710N登台

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

【廣編】揪等這一刻！全國電子破盤防疫3C家電最高省1萬元

盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

臉書推出「靜音模式」　可自訂時間關閉大部分推播通知

66年家用空調底蘊！三菱電機堅持4大MEQ工匠精神　網推：低調好牌

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器、18W快充

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

連假在家防疫悶壞了！富盈數據：《集合了！動物森友會》瀏覽量直線上升

降噪耳罩耳機再一選擇　Sony WH-CH710N登台

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

【廣編】揪等這一刻！全國電子破盤防疫3C家電最高省1萬元

盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

臉書推出「靜音模式」　可自訂時間關閉大部分推播通知

66年家用空調底蘊！三菱電機堅持4大MEQ工匠精神　網推：低調好牌

對中了嗎？身分證1、0、9、5中4碼　夏部火鍋享6折優惠

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

業績慘淡…他貼「徵客人，保證錄取！」　彰化餐飲小館曝：真的無人客

梅克爾拒絕聯合發行「新冠債券」！　義大利掀起反德國潮：感覺像被拋棄

中職／聯盟捐贈帳號、雜誌　居家隔離不無聊

校園防疫再升級　嘉市小一新生報到採多元管道

養殖魚塭化身「大飯廳」　 餵飽瀕危「大濱鷸、紅腹濱鷸」

防疫期間捐助減少　臺旺食品贈200箱食品助關懷戶緩解壓力

「別跟譚德塞一般見識」　沈富雄：台灣不要像小孩到處嚷嚷…我不喜歡！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

3C家電熱門新聞

4款新iPhone規格、售價曝光

台OTT平台合法正版也能免費追劇

美政府拍板！同意Google使用連台灣海底電纜

本土合法OTT業者流量增長35%

「Bean」沒有你想像中平凡！　三星新耳機不只降噪還便宜

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆

Sony Xperia 1獲「紅點」產品設計獎

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

OPPO粉餅耳機4/22上市

除了居家辦公　三家台科技公司還做了這些防疫準備

Sony WH-CH710N登台

全國電子防疫3C家電最高省1萬元

搶攻高端手機市場！　OnePlus 8 系列曝價格

更多熱門

相關新聞

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

法國競爭管理局（Autorité de la concurrence）發佈一項裁決，若 Google 要使用法國出版公司和新聞機構的新聞內容，必須向發佈商支付相應的費用，此裁決從10月底開始生效。對於修訂後的《歐洲版權指令》，Google 認為，歐盟新的版權法規缺乏仔細的衡量，此舉會對歐洲蓬勃發展的創作經濟造成損害。

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

譚德塞狂罵！台灣登谷歌全球熱搜

譚德塞狂罵！台灣登谷歌全球熱搜

Google跟進下令禁用Zoom　員工仍能使用網頁或App版　

Google跟進下令禁用Zoom　員工仍能使用網頁或App版　

Google提供Stadia Pro免費試用兩個月！　台灣尚未開放

Google提供Stadia Pro免費試用兩個月！　台灣尚未開放

關鍵字：

Pixel 4aGoogle

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面