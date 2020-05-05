譚德塞發文「原力與醫療員同在」！慘被「Taiwan」洗版...網狂酸：辭職吧

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4日推特再轉發圖文表示，希望「原力能與全世界的健康英雄，醫療人員與科學家同在，一同對抗新冠病毒」。如此正面的發文，卻被底下許多網友留言洗版開酸，其中有不少篇內容都以台灣為角度。據了解，4日當天為星際大戰紀念日。

綜合媒體報導，譚德塞轉貼來自伍森博士(Alper Uzun Ph D)的漫畫圖，圖中可以看見新冠病毒變得跟人類一樣大，兩側各有1位醫療人員手中拿著電影《星際大戰》著名的武器光劍要對抗，圖片還附註一段話「特別獻給日以繼夜與新冠病毒抗戰的科學家們。」

▲譚德塞轉貼來自伍森博士(Alper Uzun Ph D)的漫畫圖。（圖／翻攝自譚德塞推特）

有網友就表示，「台灣防疫做得比WHO好太多了」（Taiwan is doing far better than WHO.）、「與你同在，除了台灣」（Together, except #Taiwan）、「台灣早就寄信說人傳人了」、「台灣警告WHO很久了，但WHO一點都不在乎」（Taiwan has long warned the World Health Organization, but they don’t care.）

還有網友貼出「台灣國旗」給譚德塞，嘲諷意味濃厚。譚德塞也被網友形容是大陸的傀儡，甚至還出現與習近平的惡搞圖。更有不少網友開嗆，譚德塞辭職吧！

星際大戰日又稱作「國際原力日」，從2011年開始，每年的5月4日都會慶祝《星際大戰》系列電影，許多國的政要名人也發文響應。選在5月4日是因為電影的經典台詞「May the Force be with you」，其中的May與Force分別與5月還有4日（4th）同音。