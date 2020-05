譚德塞發文「原力與醫療員同在」！慘被「Taiwan」洗版...網狂酸：辭職吧

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞。(圖/路透)

記者曾羿翔/綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)4日推特再轉發圖文表示,希望「原力能與全世界的健康英雄,醫療人員與科學家同在,一同對抗新冠病毒」。如此正面的發文,卻被底下許多網友留言洗版開酸,其中有不少篇內容都以台灣為角度。據了解,4日當天為星際大戰紀念日。

綜合媒體報導,譚德塞轉貼來自伍森博士(Alper Uzun Ph D)的漫畫圖,圖中可以看見新冠病毒變得跟人類一樣大,兩側各有1位醫療人員手中拿著電影《星際大戰》著名的武器光劍要對抗,圖片還附註一段話「特別獻給日以繼夜與新冠病毒抗戰的科學家們。」

▲譚德塞轉貼來自伍森博士(Alper Uzun Ph D)的漫畫圖。(圖/翻攝自譚德塞推特)

有網友就表示,「台灣防疫做得比WHO好太多了」(Taiwan is doing far better than WHO.)、「與你同在,除了台灣」(Together, except #Taiwan)、「台灣早就寄信說人傳人了」、「台灣警告WHO很久了,但WHO一點都不在乎」(Taiwan has long warned the World Health Organization, but they don’t care.)

還有網友貼出「台灣國旗」給譚德塞,嘲諷意味濃厚。譚德塞也被網友形容是大陸的傀儡,甚至還出現與習近平的惡搞圖。更有不少網友開嗆,譚德塞辭職吧!

星際大戰日又稱作「國際原力日」,從2011年開始,每年的5月4日都會慶祝《星際大戰》系列電影,許多國的政要名人也發文響應。選在5月4日是因為電影的經典台詞「May the Force be with you」,其中的May與Force分別與5月還有4日(4th)同音。