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新冠肺炎患者約1/5無症狀！德國最新研究：全境可能有180萬人感染

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▲▼新冠肺炎,口罩,德國。（圖／路透）

▲德國研究報告指出，岡格爾特（Gangelt）小鎮有1/5的無症狀感染者。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，昨（4）日德國研究機構提出對岡格爾特（Gangelt）小鎮篩檢的報告，指出當地有五分之一無症狀感染者，同時表明這會使防疫措施更加困難。

據《法新社》報導，被認為是重疫區的德國小鎮岡格爾特（Gangelt），是德國第一個疫情爆發的中心，2月份曾經舉辦的上千人的嘉年華，最後淪為病毒溫床。研究人員訪問並篩檢當地405個家庭的919人，發現約有15%的人口感染且出現抗體，死亡率則為0.37%。

報導稱，研究報告若投射到德國全境，可能已經有180萬人感染新冠肺炎，跟官方公布的數據相差了10倍。值得注意的是，研究還指出，無症狀感染者比率更達22%。

研究報告作者、波昂大學（Bonn University）衛生保健與公共衛生（Hygiene and Public Health）研究所所長艾克斯納（Martin Exner）稱，事實上每5位中就有1位是感染後並未出現明顯症狀的人，代表著感染者帶有病毒，無法靠外在的症狀去判斷是否是帶源者，因此傳染他人。

不過，研究強調，保持社交距離及基本衛生措施，才是遠離病毒的好辦法。

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