「台灣還是可能爆發大規模社區疫情」　醫：期望我們都能記取歷史教訓

▲民眾外出人人戴口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

對於新冠肺炎疫情，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣在疫苗出現前，免疫系統面對新冠病毒仍是處於不設防的狀態，「如果沒有做好個人防護或是保持好安全社交距離，還是可能爆發大規模社區疫情。歷史的教訓是最好的導師，期望我們都可以記取教訓，不要重蹈覆徹。」

謝宗學4日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，衛福部長陳時中3日拿西班牙流感疫情中美國兩個城市做比較，費城在疫情開始時沒有做檢疫，所以感染人數快速飆高，像現在的歐美各國；聖路易斯一開始有做檢疫，感染人數被控制在很低的範圍，像現在的台灣。

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謝宗學指出，不幸的，聖路易斯人後來鬆懈了，結果在費城人產生群體免疫效應疫情緩解時，爆發第二波疫情；因聖路易斯人大多數沒被感染過流感，身上沒有抗體，反而在第二波疫情中造成遠比費城人更嚴重的傷亡。

▼謝宗學說，台灣在這次疫情中表現搶眼。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

謝宗學說，台灣在這次疫情中表現搶眼，沒有大規模社區疫情、沒有封城、大多數的經濟活動可以維持；但相對來說，因為感染人數極少，絕大多數人身上沒有新冠肺炎病毒抗體。

謝宗學提醒，在疫苗出現前，免疫系統面對新冠肺炎病毒仍然是處於不設防的狀態，如果沒有做好個人防護或是保持好安全社交距離，還是可能爆發大規模社區疫情，「歷史的教訓是最好的導師，期望我們都可以記取教訓，不要重蹈覆徹，防止第二波疫情在台灣出現。」