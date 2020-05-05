希臘防疫成功解封「環保主義者抗議」　總理：大流行是團結世界的機會

▲希臘防疫成功解封，環保團體議會外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）使歐洲成為疫情重災區，不過希臘則是在歐洲各國當中，少數防疫成功的國家之一，目前雅典當局已經初步放寬封鎖措施，然而此舉卻引發環保主義者在議會外抗議。

根據CNN報導，希臘政府採取了迅速嚴格的封鎖措施，很大程度降低了大流行的衝擊，總共只有2632起確診病例，146起死亡病例。

希臘當局在4日批准了放寬措施，允許一些小型企業開業，民眾在離家前也不用向政府註冊登記，政府也提出了有關於簡化土地使用的法案，保護區和能源的法規的調整預計在5日的議會中投票表決。

環保組織Peripolo的主席齊爾塔維（Athanassia Tsirtavi）透過電話告訴CNN，「政府正在做出非常嚴重的改變計畫，它們將進一步損害環境，現在該採取行動了。」

齊爾塔維強調，「人們一直遵守這些措施，其中大多數人甚至幾週都沒有離開過他們的房子。」

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／達志影像／美聯社）

CNN在3日的獨家報導中，訪問到希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。米佐塔基斯表示，他將這一流行病視為一次機會，可以團結世界，應對氣候變化的更大挑戰。

米佐塔基斯說，「自我當選以來，我一直在為希臘的綠色過渡做準備。」如果這個目標從這場大流行中產生，也許是一件好事，那就證明了「如果我們能夠共同努力，就能實現一個共同的事業。」

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