10人為單位的疏散式登機　西南航空：將是未來新常態

▲美國多家航空公司要求乘客搭機戴口罩。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

疫情大流行期間，聯合航空等多家美國航空公司，從4日起要求乘客戴口罩搭機，對此，西南航空公司（Southwest Airlines）宣布登機新規定，以保持社交距離為基準，要求旅客以10人為單位，分組在候機室的一側排隊登機，避免同時間聚集所有的乘客大排長龍。

據美聯社統計表示，搭機人數與去年同期相比下降了95％，美國國內航班的平均飛行人數也只有17名乘客，由於大多數的飛機都處於空機狀態，機艙有足夠空間進行安全間隔，同時，多家航空公司也加入要求乘客戴口罩搭機的行列，以確保每位乘客安全，目前美國航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空、捷藍航空公司（Jet Blue）均決定採取這項新規定。

▲西南航空公司承諾10人一組的疏散式登機，將成為新常態建立習慣。（圖／Southwest Airlines粉絲頁）

西南航空公司（Southwest Airlines）表示，因應保持社交距離，飛機上不再提供飲料和零食，並且還會限制機上乘客的數量，以及在航班交替的期間，會使用醫院等級的抗菌消毒劑來消毒整架飛機。

為了減少在機場與他人接觸，航空公司還要求，旅客在前往機場前，先自行下載數位登機證。西南航空公司也呼籲，乘客需要更早到機場進行新的登機流程及安全檢查。

此外，西南航空公司的四項新規定中的分組的疏散式登機，不僅是現在搭機旅客少的情況下，而是未來常態建立習慣，並且從11日起，實施強制要求乘客戴口罩的規定，若沒有口罩，航空公司會幫忙準備，並且未提及是否收費。