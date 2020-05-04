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公所申請紓困方案！身家2億跑來領　立委傻眼：比預算還多耶

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立委洪申翰質詢時指出，許多要件不符的民眾申請紓困，造成基層行政負荷。（圖／洪申翰辦公室提供）

▲立委洪申翰質詢時指出，許多要件不符的民眾申請紓困，造成基層行政負荷。（圖／洪申翰辦公室提供）

圖、文／周刊王

立委洪申翰今（4）日上午質詢時指出，因應新冠肺炎疫情提出的「急難紓困」方案，但傳有許多要件明顯不符的民眾提出申請，甚至有一名民眾名下擁有2億元財產也前往申請，個人財產比整個纾困預算還多；洪申翰指出，政府的宣傳可能出了問題，大量不符條件的民眾湧入，不僅造成基層承辦人員無法負荷，同時也會排擠真正有需要的人。

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衛福部提出「急難紓困」方案，針對沒有勞保或其他社會保險的社會邊緣底層民眾為主要對象，屬於「救命錢」；但洪申翰發現，可能因為政府宣傳過於簡要而誤解，大量不符申請對象條件的民眾湧入申請，有民眾向地方公所申請，經查名下擁有2億多財產，「這個數目甚至是多過整個紓困預算！」洪申翰說，這樣的案件提出申請後，承辦人員卻仍需要花費時間查核處理，反而是很多真的有需要的弱勢民眾，因為資訊不足而不知道這筆救命錢。

洪申翰指出，衛福部應該考慮幾項具體措施，例如：強化目前弱勢Ｅ系統查核勾稽項目，協助承辦人員判斷申請民眾是否有勞保、農漁保等各種社會保險。同時，也應考慮民政或其他系統協助，已對弱勢等有需求者分佈相應掌握的資料名單，更能把急難紓困資源準確投注在需求者上面。此外，洪申翰也說：「宣傳上要再清楚有效一點，不符資格的民眾就不會多跑一趟。」

至於稍早行政院院長蘇貞昌宣布紓困新方案，洪申翰同樣提醒相關主管機關應注意在執行面上，案量造成基層行政的負荷，也要有相應的調整。衛福部次長薛瑞元回應，會將洪申翰所提出問題與具體建議帶回討論，不讓基層承辦人員無法負荷，同時也會想辦法讓真正有需要的人得到幫助。

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