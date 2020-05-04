「群體免疫」防病毒？鍾南山稱「這要犧牲很多人」：不贊成

▲鍾南山不贊成群體免疫。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情當前，有多國企圖用「群體免疫」方式抗疫，但大陸工程院院士鍾南山今（4）日表示他不贊成這個做法，「因為要犧牲很多人才能得到群體免疫，且現在疫情高發國家的感染人數，離可以群體免疫還差很遠。」

據《央視新聞》報導，鍾南山4日晚間和在海外的留學生連線，根據眼下國際抗疫的局勢，給各國留學生們提出科學有效的防疫建議。

針對「群體免疫」的做法，鍾南山強調，新冠肺炎「群體免疫」一般來說至少要6至7成的人口感染才有可能，現在最多的僅有2成多，遠遠沒達到，因此不太贊成，畢竟需要犧牲很多人。

他解釋，就算多1%，相比流感致死也是高了10幾20倍，甚至100倍，所以若是2%、3%，「那更不得了，那得犧牲很多人才能得到群體免疫。」

鍾南山強調，「我不認為這個辦法（可行），我們有很多辦法，我們能預防、我們能防護、我們會爭取時間、爭取製成疫苗，我想在中國不能靠這個所謂的群體免疫。」

另一方面，他此前也稱，對待疫情最為消極的做法就是所謂的自然免疫，「這是一百多年前的思路了。」值得注意的是，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏也表示，「群體免疫並不現實，在人類歷史上，從未有傳染病的控制可以靠群體來免疫。」

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