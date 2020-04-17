當孩子被酸愛漂亮…這樣做來提升自信與自我保護意識！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

DAHLIA非常愛美，每天都要在鏡子前面打扮個老半天，弄得花枝招展才願意出門，同學對她這樣已經司空見慣，還會讚美她兩句：「DAHLIA今天好美喔～」，但難免還是有不熟的同學，帶著鄙夷的口氣酸她：「妳就是愛漂亮啦！」讓她很不開心，覺得同學的話中有刺。

碰到孩子之間的不愉快，我通常都是給她們一點時間自行處理，但像這樣的觀念題，如果沒稍微引導，可能會導致小孩被同學霸凌，所以我試圖讓女兒用不同的角度去客觀應對。

我跟DAHLIA說：「第一，同學真的有點看不得人好，這是她沒有修養，沒辦法好好欣賞別人的優點及成果，這是她的功課，我們沒辦法改變她。第二，妳確實愛漂亮啊，愛漂亮沒什麼不好的，不然要醜醜出門才叫有禮貌嗎？為什麼不直說：『對啊，我就是愛漂亮！』」既顧全自己的面子，也提醒他人適可而止，何樂而不為？

我小時候，因為跟著父親生活，有很長一段時間，穿著很LA BOYZ或林強向前走的寬大服裝，他或許是擔心女兒在外受騷擾，老給我們買男版剪裁的牛仔機能背心跟短褲，可是他不知道這樣的穿著，並阻擋不了那些好色之徒，反倒是降低我們對自己的形象雕塑的能力。

要勇敢正視自己，才能學會保護自己！

眾所皆知，我到了春夏兩季，多以雪紡長上衣搭同色系短褲亮相，人家說我很敢穿，其實我肚子胖、腿不粗，這樣是拉長身材比例的最好方式，為了不走光，短褲裡面，我一定穿安全褲，這倒不是怕被人家看到什麼，而是覺得這是不造成兩方尷尬的基本禮貌。

但對孩子就不同了，她長大想怎麼穿是她的事，但我現在要先幫她顧好啊，為了保護身體及阻擋騷擾，我女兒從出生就養成那樣的習慣，只要出門，尿片外一定有褲子，不會直接把尿布當短褲，開始穿裙子後，不管長裙、短裙，一律有安全褲或軟質短褲在內，上了中班以後，上身加穿薄背心當內衣。

長期培養下，這已經成為DAHLIA的習慣，洗完澡，自己知道要穿背心內衣，出門也會自己拿安全褲，根本不等媽媽提醒，就會注意「不要給人家看到身體」，連老師都跟其他學生說：「DA媽媽都會在裙子裡面，幫她加一條安全褲！」她是全園唯一會這麼做的小孩。

父母不可能一輩子陪在孩子身邊，就算再親暱，當他們上小學以後，還是會和同學、朋友發展不同的關係，我們要提早讓孩子認識身體，培養自主觀念，他們才會懂得多留心距離。

華人吝於讚美已經不是新聞，愛漂亮並不可笑，不應該對形塑自我形象感到羞恥，當孩子跟我說，因為同學酸她愛漂亮，而導致她認為「我不覺得我可愛，我覺得很丟臉」，這對父母絕對是個警訊！她的自信心可能因此被打擊，所以我很慎重地告訴她：「或許妳不是最漂亮的，但妳很可愛！」

現在，每晚睡前我會用替她打氣的方式，摸摸她的鼻樑，要她跟我說「我是最棒的、我是最體貼的、我是最可愛的！」某次我忙工作，忘記做精神喊話，她還用霸氣總裁的淘氣口吻抗議：「媽媽，說我可愛！」「可愛！」然後在我摸摸她頭的撫慰之中，安穩睡著。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。