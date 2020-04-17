　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

當孩子被酸愛漂亮…這樣做來提升自信與自我保護意識！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

DAHLIA非常愛美，每天都要在鏡子前面打扮個老半天，弄得花枝招展才願意出門，同學對她這樣已經司空見慣，還會讚美她兩句：「DAHLIA今天好美喔～」，但難免還是有不熟的同學，帶著鄙夷的口氣酸她：「妳就是愛漂亮啦！」讓她很不開心，覺得同學的話中有刺。

碰到孩子之間的不愉快，我通常都是給她們一點時間自行處理，但像這樣的觀念題，如果沒稍微引導，可能會導致小孩被同學霸凌，所以我試圖讓女兒用不同的角度去客觀應對。

我跟DAHLIA說：「第一，同學真的有點看不得人好，這是她沒有修養，沒辦法好好欣賞別人的優點及成果，這是她的功課，我們沒辦法改變她。第二，妳確實愛漂亮啊，愛漂亮沒什麼不好的，不然要醜醜出門才叫有禮貌嗎？為什麼不直說：『對啊，我就是愛漂亮！』」既顧全自己的面子，也提醒他人適可而止，何樂而不為？

我小時候，因為跟著父親生活，有很長一段時間，穿著很LA BOYZ或林強向前走的寬大服裝，他或許是擔心女兒在外受騷擾，老給我們買男版剪裁的牛仔機能背心跟短褲，可是他不知道這樣的穿著，並阻擋不了那些好色之徒，反倒是降低我們對自己的形象雕塑的能力。

要勇敢正視自己，才能學會保護自己！

眾所皆知，我到了春夏兩季，多以雪紡長上衣搭同色系短褲亮相，人家說我很敢穿，其實我肚子胖、腿不粗，這樣是拉長身材比例的最好方式，為了不走光，短褲裡面，我一定穿安全褲，這倒不是怕被人家看到什麼，而是覺得這是不造成兩方尷尬的基本禮貌。

但對孩子就不同了，她長大想怎麼穿是她的事，但我現在要先幫她顧好啊，為了保護身體及阻擋騷擾，我女兒從出生就養成那樣的習慣，只要出門，尿片外一定有褲子，不會直接把尿布當短褲，開始穿裙子後，不管長裙、短裙，一律有安全褲或軟質短褲在內，上了中班以後，上身加穿薄背心當內衣。

長期培養下，這已經成為DAHLIA的習慣，洗完澡，自己知道要穿背心內衣，出門也會自己拿安全褲，根本不等媽媽提醒，就會注意「不要給人家看到身體」，連老師都跟其他學生說：「DA媽媽都會在裙子裡面，幫她加一條安全褲！」她是全園唯一會這麼做的小孩。

父母不可能一輩子陪在孩子身邊，就算再親暱，當他們上小學以後，還是會和同學、朋友發展不同的關係，我們要提早讓孩子認識身體，培養自主觀念，他們才會懂得多留心距離。

華人吝於讚美已經不是新聞，愛漂亮並不可笑，不應該對形塑自我形象感到羞恥，當孩子跟我說，因為同學酸她愛漂亮，而導致她認為「我不覺得我可愛，我覺得很丟臉」，這對父母絕對是個警訊！她的自信心可能因此被打擊，所以我很慎重地告訴她：「或許妳不是最漂亮的，但妳很可愛！」

現在，每晚睡前我會用替她打氣的方式，摸摸她的鼻樑，要她跟我說「我是最棒的、我是最體貼的、我是最可愛的！」某次我忙工作，忘記做精神喊話，她還用霸氣總裁的淘氣口吻抗議：「媽媽，說我可愛！」「可愛！」然後在我摸摸她頭的撫慰之中，安穩睡著。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片　向全球訴說「台灣防疫故事
孕媽驗寶寶性別！醫掃到條狀物：弟弟下面很長...真相曝光主治
紓困條例的薪資費用加倍認列　應該要能合理到位
再槓WHO動作慢！　川普怒質問：為何忽略台灣示警電郵？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

連假防疫破口／那些拿下口罩，在為畢業典禮練習的孩子…

公幼染疫／沒人希望孩子生病…但自律的我拒絕情緒勒索

清明防疫／真正疼你的人　怎捨得讓你冒死前來祭拜？

托育糾紛／忙工作把小孩全日托　3年後孩子差點回不來

心軟掩飾自卑／被恐怖情人趕出來待產　傻媽回去又被打

當孩子被酸愛漂亮…這樣做來提升自信與自我保護意識！

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

馬麻煮麵太難吃...4歲萌娃2度作嘔 怕母難過燦笑吞下！網：超貼心❤

當孩子被酸愛漂亮…這樣做來提升自信與自我保護意識！

《花千骨》姊妹作傳開拍！網看到《脫骨香》文案跪求別毀原著

美國最大豬肉商「1人死亡640人確診」佔全州44%　全美最大群聚感染源頭

疫情波及！喜憨兒手作義賣品銷售慘　發起認購贈醫護人員送愛

老公來了！《戀與製作人》動畫版宣布推出　李總裁90秒片網暴動：跪求台配

影／蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片…向全球訴說「台灣的防疫故事」

防疫悶壞了！Gucci唇膏、香水被藝術家變成可愛插畫

潤娥「及肩短髮+厚重齊瀏海」新髮型曝光！網崩潰：有夠土

歐陽靖曝「日本結婚登記」超麻煩！　辦手續「累到在區役所睡著」：繁瑣又無趣

約克夏偷戴上排假牙　媽忘情噴笑「ㄍㄡˊ一聲」萬人聽傻

中職／蘇緯達手肘被痛擊不退場　丘昌榮：他還想拚

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

親子熱門新聞

當孩子被酸…這樣做來提升自信！

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

寶寶喝奶　要注意這4點

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

孩子人生第一個叛逆期　用這3招搞定

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

忙碌爸媽的副食品幫手　營養冰磚DIY

更多熱門

相關新聞

私立大學陷疫情重災區

私立大學陷疫情重災區

台灣各大學招生不足的危機今年開始進入直線下墜的階段，預計2025年會降到最低的冰點，除非拓展國際學生有所突破或教育部放寬對學費的嚴苛管制，不然有一半的私立大學就將面臨被迫關門的命運。

國內博士班為何不再吸引人？

國內博士班為何不再吸引人？

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

「夜訪小野柳」開放預約　線上預約限制人數

「夜訪小野柳」開放預約　線上預約限制人數

粉紅口罩是反映美學教育的落後

粉紅口罩是反映美學教育的落後

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教嘲笑霸凌自信心內衣安全褲兒童安全

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

疾管署公告SFTS列法定傳染病

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面