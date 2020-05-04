輕鬆升級VR頭戴式裝置　宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣

▲宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今日（4）宣布為滿足消費者對於VIVE設備的各種需求，也讓現有VIVE Cosmos使用者能依手上的設備進行組合升級，即日起搭載在VIVE Cosmos系列的「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板(External Tracking Faceplate)」上市開賣。

宏達電表示，VIVE Cosmos是迄今為止功能最豐富的高規PC VR虛擬實境系統，主要是針對一系列模組化面板而構建，透過不同面板升級設備功能，具備豐富的擴充功能，無論是剛開始接觸虛擬實境的使用者，或是追求頂級體驗的商業用戶，僅需輕鬆地更換面板，就能讓VR頭戴式顯示器升級。

▲宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板。（圖／HTC提供）

宏達電指出，為提供現有VIVE Cosmos使用者同樣也能享有VIVE Cosmos Elite的更加精確定位及準確追蹤的體驗效果，即起獨立販售「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」，即可享有inside-out追蹤系統的便攜性，以及outside-in精準追蹤體驗，滿足用戶在家與在外的使用需求。

宏達電說明，「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及VIVE 1.0 或2.0控制器，並支持VIVE週邊完整配備，包括VIVE移動定位器和VIVE無線模組，可以享受前所未有的無束縛VR體驗，建議售價6600元。





▲宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板讓消費者可以輕鬆升級VR頭戴式裝置。（圖／HTC提供）