　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女強闖平交道鐵軌區與母拉扯　保全緊急拉人阻悲劇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲1名女子欲強闖東區青年路平交道，被保全人員及其母親合力拉離癱坐在地。（圖／讀者提供）

▲1名女子欲強闖東區青年路平交道，被保全人員及其母親合力拉離癱坐在地。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

1名年約20歲的女子，5月2日晚間8時許，在日前才發生死亡事故的台南市東區青年路平交道，當北上區間車將通過時，該女突然想強闖進鐵軌區，並與母親發生拉扯，楊姓保全人員見狀先按下緊急按鈕通知列車停車，同時將該女子拉離平交道，並制止其行為，險釀成另1樁悲劇。

5月2日晚間8時30分左右，1列北上區間車將通過台南市東區青年路平交道，此時在該平交道警戒的楊姓保全人員，看到1名年約20歲的女子與母親在平交道鐵軌區旁拉拉扯扯，其親呼喊「她要自殺」，楊員見狀先按下平交道緊急按鈕、通知將通過的區間車司機，區間車隨即慢慢停下車。

楊員再協助該女子的母親，幫忙壓制該女，將人拉到平交道外，該名女子被壓制掙扎用盡力氣而癱坐地上，該女母親一直斥責說：「妳不可以這樣」！路人見狀也報案110請台南市警一分局員警、鐵路警察局台南分駐所及消防局救護車到場查處。

據了解，該名女子的母親透露，女兒患有精神疾病，最近剛從嘉南療養院出院，但2日當天曾說「青年路平交道日前是否有1位阿伯被火車撞死，她想跟著阿伯一起走」，所以該女子母親一直跟在其身邊，防止意外發生。這話讓救人的楊姓保全人員與到場員警聽了嚇了一跳！

該女子意圖尋短，所幸在鐵路保全人員機警反應、處置，而保住該女子的性命，員警對於女子除有精神疾病病史，又有尋短念頭，即請消防局救護車，將女子送往嘉南療養院強制就醫。

據鐵路警察表示，因4月29日下午5時48分，1名89歲老翁牽機車要過已放下柵欄的青年路平交道，慘遭北上區間列車撞死，以往鐵警執勤時間到下午5時45分，鐵警離開3分鐘後就發生憾事，其後相關勤務時間已更動，下午5時45分由保全到場接手執勤，使平交道的警戒過程沒有「空窗期」，這項勤務改變，也讓保全人員及時救援，避免一樁悲劇發生。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
黑衣男北捷車廂騷擾！下體狂貼短裙妹　一看照片噁炸
台84線車禍…駕駛下車「遭油罐車飛撞」　頭、身分離慘死
詭異陸正案「全台找嘸屍」…2年後古井發現無名童屍！真相成謎3
快訊／殺警案二度抗告！法院更裁　鄭嫌需24小時內繳100萬保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／殺警男「限時24hrs繳100萬」具保！　嘉義地檢3點回應了

曾謀害親夫又毒殺次女為詐保255萬　鐵工廠董娘判10年

接下「陸正案」黑髮奮鬥到白頭！　尤伯祥棄醫讀法律：最怕遇冤案

叫人妻「老婆」幫簽手術同意書！小王喊沒使壞…自爆：我吃威而剛也沒反應

台南台84線凌晨自撞…駕駛下車求援「遭油罐車飛撞」　頭部瞬間扭斷慘死

被罵還不死心！基隆男童「軟骨功」鑽進娃娃機洞口…網傻眼：家長勒？

運將發現車輛異常急下交流道　輪胎突燒起來！滿車排風扇全毀

快訊／殺警案嘉義地院二度更裁　限鄭嫌「24小時內繳納100萬」具保

兒骨灰放辦公室！鋼鐵爸20年被毒品控制　顏正國：說他在做公益其實是贖罪

台南女強闖平交道鐵軌區與母拉扯　保全緊急拉人阻悲劇

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

快訊／殺警男「限時24hrs繳100萬」具保！　嘉義地檢3點回應了

曾謀害親夫又毒殺次女為詐保255萬　鐵工廠董娘判10年

接下「陸正案」黑髮奮鬥到白頭！　尤伯祥棄醫讀法律：最怕遇冤案

叫人妻「老婆」幫簽手術同意書！小王喊沒使壞…自爆：我吃威而剛也沒反應

台南台84線凌晨自撞…駕駛下車求援「遭油罐車飛撞」　頭部瞬間扭斷慘死

被罵還不死心！基隆男童「軟骨功」鑽進娃娃機洞口…網傻眼：家長勒？

運將發現車輛異常急下交流道　輪胎突燒起來！滿車排風扇全毀

快訊／殺警案嘉義地院二度更裁　限鄭嫌「24小時內繳納100萬」具保

兒骨灰放辦公室！鋼鐵爸20年被毒品控制　顏正國：說他在做公益其實是贖罪

台南女強闖平交道鐵軌區與母拉扯　保全緊急拉人阻悲劇

首次面對防疫隔板很新鮮　盧秀燕：有限度開放長照養護中心探視

快訊／殺警男「限時24hrs繳100萬」具保！　嘉義地檢3點回應了

奧迪電動車大唱《冰雪奇緣》主題曲　要讓加油站「Let it go」

社交距離有用嗎？澳洲「R0值最低」值得全球借鏡！措施越強「疫情控制越快」

企甲／朱益成單刀助FUTURO 1比0首勝台鋼　台電6比1輕取紅獅

高雄惡火》大樓、透天那個才安全？預防悲劇先搞定防災五大策略！

曾謀害親夫又毒殺次女為詐保255萬　鐵工廠董娘判10年

錢櫃6死肇因　柯文哲：業者擅關消防五大系統、施工破壞防火區劃

疫情黑天鵝襲擊！　上市櫃公司第1季營收衰退6.5%

舊愛還是最美！金正恩復活「還是靠李春姬播報」　年輕主播尬不過77歲老大姐

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

萬里海灘驚見「露天活春宮」

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

名醫5親人葬火窟　3代行醫背景曝

每月薪水全上繳！癡情男慘被戴綠帽

殺警案二度抗告！鄭嫌保釋金額提高到100萬元

找不到屍體的陸正案　與當地無名童屍

台中菜農遭砍噴血慘死！報案友人涉重嫌

男子凌晨帶槍討債　出沒蘆洲遭逮

雲林男疑臥軌！自強號高速經過「頭腳分離」慘死

即／岳飛、康定艦解隔離！高雄官兵06：37全離開檢疫所

北宜公路車聚約跑　黑敞篷猛撞前車

即／「天使女醫」賴韋安護子亡！長庚說話了

快訊／雲林男闖鐵軌亡！自強號撞上司機嚇傻通報

更多熱門

相關新聞

台北人到台南讀大學「2習慣改變了」　網狂喊+1

台北人到台南讀大學「2習慣改變了」　網狂喊+1

一名台北網友分享考上南部大學，現在住在台南導致有兩個習慣改變了，因此想問「大家有什麼因為搬到其他縣市而改變的習慣嗎？」

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠

台南安平古堡街發現疑似未爆彈虛驚一場

台南安平古堡街發現疑似未爆彈虛驚一場

台南市永康區工廠火警

台南市永康區工廠火警

黃偉哲回贈火鶴花祝球隊戰績「乎好」

黃偉哲回贈火鶴花祝球隊戰績「乎好」

關鍵字：

台南女子強闖平交道悲劇

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

柾國96秒影片「破推特14年紀錄」

兩波變天「全台有雨」時間曝光　熱飆37度5縣市亮燈

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面