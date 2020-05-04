台南女強闖平交道鐵軌區與母拉扯　保全緊急拉人阻悲劇

▲1名女子欲強闖東區青年路平交道，被保全人員及其母親合力拉離癱坐在地。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

1名年約20歲的女子，5月2日晚間8時許，在日前才發生死亡事故的台南市東區青年路平交道，當北上區間車將通過時，該女突然想強闖進鐵軌區，並與母親發生拉扯，楊姓保全人員見狀先按下緊急按鈕通知列車停車，同時將該女子拉離平交道，並制止其行為，險釀成另1樁悲劇。

5月2日晚間8時30分左右，1列北上區間車將通過台南市東區青年路平交道，此時在該平交道警戒的楊姓保全人員，看到1名年約20歲的女子與母親在平交道鐵軌區旁拉拉扯扯，其親呼喊「她要自殺」，楊員見狀先按下平交道緊急按鈕、通知將通過的區間車司機，區間車隨即慢慢停下車。

楊員再協助該女子的母親，幫忙壓制該女，將人拉到平交道外，該名女子被壓制掙扎用盡力氣而癱坐地上，該女母親一直斥責說：「妳不可以這樣」！路人見狀也報案110請台南市警一分局員警、鐵路警察局台南分駐所及消防局救護車到場查處。

據了解，該名女子的母親透露，女兒患有精神疾病，最近剛從嘉南療養院出院，但2日當天曾說「青年路平交道日前是否有1位阿伯被火車撞死，她想跟著阿伯一起走」，所以該女子母親一直跟在其身邊，防止意外發生。這話讓救人的楊姓保全人員與到場員警聽了嚇了一跳！

該女子意圖尋短，所幸在鐵路保全人員機警反應、處置，而保住該女子的性命，員警對於女子除有精神疾病病史，又有尋短念頭，即請消防局救護車，將女子送往嘉南療養院強制就醫。

據鐵路警察表示，因4月29日下午5時48分，1名89歲老翁牽機車要過已放下柵欄的青年路平交道，慘遭北上區間列車撞死，以往鐵警執勤時間到下午5時45分，鐵警離開3分鐘後就發生憾事，其後相關勤務時間已更動，下午5時45分由保全到場接手執勤，使平交道的警戒過程沒有「空窗期」，這項勤務改變，也讓保全人員及時救援，避免一樁悲劇發生。

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