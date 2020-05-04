超吸睛！加油站公廁竟藏「加油機」　國小主任顛覆傳統美學

▲張維修（左）自己操刀設計的「加油機」洗手台，讓路過的民眾都會心一笑。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1處加油站，竟出現「加油機」洗手台，不僅讓使用的人耳目一新，更成為新興的打卡熱點；其設計者是這間民營加油站的年輕2代張維修；他也是鄰近學校1名國小主任，其運用所學美術與建築，更在2019年為服務學校設計的廁所榮獲教育部「全國學校最美廁所」銀質獎的殊榮。

現任國小總務主任的張維修表示，加油站原本是父親在管理，但2019年父親離世後，他就不斷在腦中思考，加油站除了加油外，還可以為「過路旅客」與「地方社區」提供什麼不同的服務；他觀察後發現，許多旅客使用加油站公廁的頻率其實很高，但往往是來匆匆去匆匆，或摀著口鼻憋住呼吸趕快逃離；幾經思考後，是否可以透過舊廁所的改建將美感與創意融入，讓旅人在加油站上廁所成為一種舒服無壓的享受。

請繼續往下閱讀...

▲▼張維修所設計的加油機洗手台，成為台124縣道上最吸睛的打卡地點。（圖／記者黃孟珍攝）

張維修說，當初在發想時便以「加油機」為靈感，顛覆加油站廁所向來給人冰冷或制式的刻板印象。淘汰報廢準備丟棄的加油槍、油管，經過重新配置和精準設計後，崁入廁所的洗手台側，三組水龍頭上方也將原本92.95.98無鉛汽油的標示重製為「92一起加油、95大家加油、98台灣加油」標示牌。

另外，將原本加油機上的電子液晶面板，也是花時間到回收場，將報廢的抽油煙機修改成鏡框中間的感應燈箱，「總價16888、公升520.999」與諧音一路發發發、我愛你久久久相似，諸多巧思更讓設計多一分獨特的趣味，讓人充滿會心一笑與掀起一陣驚艷之聲。

張維修還強調，加油站的廁所整建後，許多路過的遊客或使用者都非常驚艷原來加油站的廁所可以這麼不一樣，紛紛打卡拍照，頓時也成為打卡的新熱點；1座公廁，確實翻轉過往的印象，或者大家也希望上個廁所之後可以「一路發發發、我愛你久久久」!

・歡迎舊雨新知手刀搶

►女登南庄加里山失足小腿骨折 警消花12小時救援送醫