案437早在4/27驗出弱陽性「今才確診」　莊人祥分析：檢驗處於臨界質之間

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增1例境外移入新冠肺炎（COVID-19）病例（案437），為30多歲女性，該例4月27日就驗出弱陽性，但為何今天才確診？指揮中心發言人莊人祥說，檢驗結果在「臨界質之間」，不是太確定，所以採檢多次才有正確結果。

莊人祥說明，案437在4月27日出現弱陽性，在實驗室裡面檢驗結果在「臨界質之間」，不是太確定，所以才會再檢驗。4月27日知道結果後，因很可疑不能確定，繼續採檢，採了幾次都是陰性，直到5月2日才是陽性。因為個案4月9日入境到現在，整個行程比較久，因此驗的時候會，時陰時陽，才會採檢多次才確診。

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指揮官陳時中則說，檢驗不是翻東西，翻黑就黑，翻白就白，是有專業判斷的存在，相關準確等情況，都會由專家建議再繼續採。案437為30多歲女性，1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診（案383），於4月11日改列為居家隔離對象。

指揮中心表示，案437居家隔離期間僅在4月15日出現流鼻水症狀，認為是過敏而未通報，個案4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，由衛生單位安排就醫採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，於4月30日收治於負壓隔離病房，為求慎重，分別於4月30日、5月1日及2日採檢送驗，於今日確診；個案目前無症狀，住院隔離中。