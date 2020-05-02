未來4年兩岸關係　國台辦智庫學者：持續惡化難回「但在可控範圍」

▲蔡英文的下一任期將自5月20日展開。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文即將於5月20日展開下一屆任期，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根認為，未來四年兩岸關係將更加複雜嚴峻，持續惡化無法挽回，但台海局勢總體上看仍在大陸主導和可控的範圍之內。

仇長根同時擔任國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」特約研究員，他在《中評網》撰文指出，未來四年兩岸關係更嚴峻有六大原因，一是民進黨自以為「完全執政」很容易誤判、犯錯；二是蔡英文已無連任壓力，但須面臨「極獨」的壓力；三是民進黨當局推動「漸進台獨」將持續「常態化」；四是國民黨為重返執政顧選票無心無力制衡民進黨；五是台灣民意受政黨與政客誤導失真，但對危機無感；六是中美博弈美國仍將頻用「台灣牌」企圖遏制中國。

▼對岸想以「一國兩制」的方式統一台灣。（圖／視覺中國）



不過，仇長根也強調，兩岸關係並非民進黨肆虐得逞，仍由大陸主導掌控，總體上看，此次全球新冠病毒肆虐，民進黨當局企圖「借疫謀獨」，蓄意操作「仇中抗中」，「媚美」尋求「國際空間」，但美、台勾連操作的政治目的並未能達到，在國際上也無法撼動「一個中國」原則。

仇長根提到，兩岸關係歷經三十多年坎坷，已經走上和平發展軌道，非民進黨能夠「扭轉」；兩岸經濟社會依存度增加，也非民進黨能夠「切割」；兩岸民間的交流與交往頻繁，也非民進黨能夠「斷絕」，而且，兩岸關係的深度融合與未來發展，是民心所向，勢不可擋。

▼武漢解除封城，象徵大陸疫情獲得控制。（圖／路透社）



他進一步分析，中國實力，今非昔比，其中包括「軟硬」兩個方面，中國的軟實力，從抗新冠疫情證明，中國與西方兩種社會制度相比較，其國家治理能力、組織動員能力、物質保障能力，民心凝聚力，無比強大，並非所謂西方制度比中國特色社會主義制度強到哪裡去，「新冠疫情逐步得以控制，依靠的是舉國之力，依靠的是萬眾一心，全中國各地『封城』後的人民生活、人權生命、社會秩序基本穩定，武漢清零，世界看到中國奇蹟，感嘆中國最安全。」

他指出，中國定力，堅持和平統一，始終認為，骨內同胞，血濃於水，堅持「和統」理當是最佳選擇，最符合中華民族的整體利益，「但『和統』不是唯一選擇，『和統』並非大陸『軟弱、無能』，大陸絕不會允忍極端『台獨』逆行『狂奔』；也絕不會允許外部勢力企圖把台灣拿走，這是島內『台獨』勢力和外部敵對勢力必須想清楚的。」

仇長根強調，兩岸三十多年的交流交往與合作，社會、經濟、文化己經有全方位、多領域而廣泛的融合，無可否認，大陸按照習近平總書記提出的「堅持以人民為中心的發展思想」的要求，制訂系列惠台政策措施，努力助推兩岸融合發展，希望「共謀合作，互利雙贏」，已經得到台灣主流民意的認可。「兩岸融合的深度、廣度，當然還遠遠不夠，融合的過程中會有曲折，乃至充滿險惡的風浪，還需要我們秉持理性與耐力，需要兩岸人民共克時艱，克難前行。」