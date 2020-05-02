罵洪慈庸還不夠　羅智強砲口轉向蔡英文：可以再無恥一點

▲羅智強、蔡英文。（圖／記者黃國霖攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員羅智強2日上午才在臉書針對269旅黃姓中尉排長輕生案，痛批立法院顧問洪慈庸雙重標準消費弟弟，洪慈庸隨後即回嗆羅根本刷存在感「毫無用處」，未料羅智強下午將砲口轉向總統蔡英文，怒批蔡對此案一字未提，「妳真的可以再無恥一點」。

羅智強提到，洪仲丘當年在269旅當兵時，疑似遭霸凌致死，當時蔡英文戴著寫有「國防布」的布條走上街頭，而民進黨則要時任總統馬英九「踹共」，「國防部被鬥成國防布，馬英九不但出來道歉，也親自到洪仲丘靈堂致祭，還遭到洪仲丘家屬羞辱」。

羅智強直批，然而黃男同樣也疑似因霸凌輕生，民進黨卻悄然無聲，而被酬庸摸頭的洪慈庸還誇國防部「願意改變」。但「更可恥的是當年把國防部羞辱為國防布的蔡英文總統」。

羅智強指出，蔡英文對黃案神隱，「事發至今，天天臉書歡喜收割防疫成果的蔡英文，對中尉之死，一字未提」。羅強調，269旅過去一年爆出3起輕生案件，「當年一個洪仲丘，蔡英文走上街頭，要總統負責，今天，三個洪仲丘，已是總統蔡英文，卻神隱不見，全當沒事」。羅智強痛罵，「蔡英文，妳真的可以再無恥一點」。



但事實是，蔡英文上月29日受訪時就表示，269旅這件事令人傷心，每條年輕生命都是珍貴、需要珍惜的，那這件事情檢調機關已經開始調查事情原因，「我要請這位士兵母親能夠節哀」，一定會調查清楚，該負責的人也一定會負責任，希望不要因為這樣事情影響國軍士氣。

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