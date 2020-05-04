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交惡凱特王妃吼員工　梅根大頭症內幕曝…被封「難搞公爵夫人」

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▲▼凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社，下同）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子與妻子梅根3月底卸下王室身份，如今卻遭王室傳記作家爆料，梅根嫁入王室之後，因離過婚、混血、老公不是王儲的三重自卑感作祟，變得蠻橫又頤指氣使，不但嫉妒凱特王妃親民形象，更對凱特的員工大吼，讓雙姝結下難解心結。

王室傳記作家奎恩（Tom Quinn）在新書中提到，梅根剛嫁進來時，雙方曾經相處融洽，凱特王妃也多次設法讓梅根感到備受歡迎。未料梅根意識到哈利無法登基為王，這讓妯娌關係每況愈下，直到哈利王子夫妻搬出肯辛頓宮改住浮若閣摩爾小別墅。

▲▼凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，梅根曾埋怨居所太小，與威廉凱特的大宅邸有差，並且擔心自己混血、離婚身份被工作人員看輕。於是梅根被指控霸道跋扈，一方面想效法婆婆黛安娜王妃，私下卻又對人頤指氣使，讓不少職員私下為梅根取綽號「難搞公爵夫人」（Duchess of difficult）。

而壓倒梅根與凱特王妃妯娌關係的是，梅根曾對凱特員工大吼，讓凱特既反感又震驚，爾後威廉與哈利見面，只能單獨相聚，避免帶上妻子導致情勢緊繃。同時消息指出，雙方起衝突絕對是哈利王子夫妻搬出肯辛頓宮的開端，不少職員還因梅根搬離宅邸而鬆一口氣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！


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