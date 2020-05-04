小米手機遭爆危機！追蹤收集用戶數據　送往阿里巴巴伺服器

▲小米手機被爆資安問題。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

隨著科技越來越發達，個人私隱安全問題已經成為大家很在意的部分，而近日小米遭爆未經許可搜集使用者數據，即使使用無痕模式或匿名瀏覽器，數據資料仍會被傳送到阿里巴巴託管的遠程伺服器，而這些伺服器表面上是小米租用的。

根據《富比世》援引多名安全研究人員的話稱，小米在未經許可的情況下蒐集使用者數據，並傳送到遠端伺服器。使用紅米 Note 8 手機的研究員西里格（Gabi Cirlig）發現，系統會記錄用戶使用預載小米軟體時每一個動作，包括網頁瀏覽、搜尋記錄、打開檔案夾、更改設定以及音樂播放等等，甚至連以無痕模式打開的網頁記錄都包括在內。

同時，小米會把記錄下來的資料傳送至位於新加坡或俄羅斯的伺服器，不過由於僅以 base64 加密，因此西里格可以相當輕易地解開並轉換成可閱讀的數據，而類似的問題也出現在 小米 10、MIX 3、紅米 K20 等手機上，西里格懷疑它們都具有相同的私隱問題。

對此，小米官方回應稱，這些統計數據是為了優化程式和性能，並不涉及可識別的身份資訊，同時也辯稱《富比世》誤解了所收集的數據私隱原則和政策，並否認有任何不當的行為。