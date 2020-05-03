妻子與健身教練「兩人運動」　浙江醋男持鐵錘猛擊洩憤...下場出爐

▲浙江醋男攻擊健身教練洩憤。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸浙江省蘭溪市一名徐姓男子，因為妻子與健身教練發生婚外情，一氣之下，拿鐵鎚痛擊教練頭部三下，即使打到鐵鎚的榔頭都被甩出，徐姓男子仍繼續敲打教練臉部，一直到被路人架開才停手。案件經過審理，判決徐姓男子需賠償對方人民幣4萬元，並依故意殺人罪，判處徐姓男子有期徒刑4年。

《澎湃》新聞報導，這起案件發生在2019年10月28日晚間6時左右，徐姓男子當天得知妻子又要去健身房見盛姓健身教練，一氣之下便離家出走。之後，他想起妻子跟盛姓教練「相好」的情況，越想越氣，決定要找盛姓教練理論，並要他「一命抵一命」。

報導指出，徐姓男子之後便到蘭溪市一間五金行購買木柄鐵榔頭，又去商店買了兩瓶白酒，喝完酒壯膽後，當天晚間8時40分，他就來到健身房跟教練理論。

▲健身教練因與人妻「兩人運動」遭報復。（圖／取自免費圖庫pixabay）

浙江省蘭溪市人民檢察院進一步還原事發經過，徐姓男子看到盛姓教練經過他身邊時，便拿出預藏的木柄鐵榔頭敲打被害人頭部，造成他當場昏迷，之後，徐姓男子又撲向被害人，繼續用榔頭敲打頭部三下，力道之大，連榔頭都被甩出。

沒想到，徐姓男子仍然不罷手，起身撿起榔頭後，又朝盛姓教練頭部、面部攻擊，邊打邊說「打死你」，一直到他被目擊民眾架開後才罷手。

報導指出，經過蘭溪市公安司法鑒定中心法醫學人體損傷鑒定，被害人盛姓教練顱腦損傷傷勢構成輕傷一級，頭皮挫裂傷、右側眼眶外側壁骨折、右側上頜竇某及外側壁骨折、右側顴弓骨折傷勢均構成輕傷二級。

蘭溪市人民法院經過審理，認為徐姓男子故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，並因由於徐姓男子犯罪後如實供述罪行，取得被害人的諒解，依法酌情從輕處罰，2020年4月30日以故意殺人罪，判處徐姓男子有期徒刑四年，並賠償被害人民幣40000元。