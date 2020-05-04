標榜「高復刻1：10」！警追案自掏千元買假鈔…拆開包裹後笑了：連這也有詐

▲該名網友在臉書地方社團散播販售偽鈔資訊。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

買假鈔也會被騙！金門金湖分局警方日前於網路巡邏時，發現暱稱Alo Kiki的網友在臉書社團「金門租屋資訊」PO出販售偽鈔訊息，承辦員警為了追查親自下海，自掏腰包花了1000元購買假鈔，沒想到等了數日後寄來的竟然是一瓶罐裝水，讓警方看了真的是又好氣、又好笑。

警方指出，該名網友在臉書地方社團中PO文，「缺錢急用錢找我，高復刻1：10」，並附上手持大量千元現鈔照，吸引不知情的民眾上鉤。警方深入追查，發現該網友是以新台幣1000元兌換10000元偽鈔為單位，每次最高可兌換50000元偽鈔，且還標榜鈔票仿真度高，只要不到銀行兌換就不會被識破。

承辦員警為了追查，自掏腰包花了1000元向該名網友購買偽鈔，不料等了數日後，對方寄來的竟然是一瓶罐裝水，員警沒想到竟然就連買偽鈔都會被騙，無奈到忍不住苦笑。

金湖分局分局長黃維章表示，使用偽鈔已觸犯刑法第196條，「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者」，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000元以下罰金。另詐騙集團看準臉書、line等社群或通訊軟體，身分容易偽造、資料追查不易等特性，常見散發較市場價格為低之商品或販售禁藥、偽鈔等非法商品，誘騙民眾上當，特別提醒民眾，切勿在網路購買違禁品，另與身分不明人士金錢交易，更要特別提高警覺，以免遭受詐騙。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼警方自掏腰包花了1000元購買偽鈔追查，沒想到嫌犯寄來的竟然是罐裝水。（圖／記者林名揚翻攝）