英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」　只戴口罩研究蝙蝠樣本

▲武漢P4實驗室副主任石正麗團隊，2013年發現一組冠狀病毒，基因序列與2019新型冠狀病毒有高達96.2%的一致性。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎自中國武漢通報全球第一例至今，已超過120天，以美國為首的「五眼聯盟」近日外流調查備忘錄，讓武漢P4實驗室再次成為病毒起源的焦點。另有英媒注意到，武漢研究所已經刪掉部分資料及照片，包括研究人員在處理病毒樣本時，全身上下僅著手套和口罩的畫面。

英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，中國武漢研究所的網站頁面，已經系統性地刪除了部分研究照片。其中一組照片是研究人員穿著簡便，只有工作手套，沒戴口罩或穿防護服，進入到洞穴裡頭捉捕蝙蝠，好帶回實驗室研究蝙蝠體內豐富多種的冠狀病毒。

根據報導，另一組照片則是在室內，研究人員正在對蝙蝠進行取樣，照片中的4個人同樣只戴手套而沒有穿防護服，4人中還有1人未戴口罩。

Wuhan virus lab 'cover-up' https://t.co/B7Iq5VMCvI — Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2020

更引人注意的是，美國駐中國北京大使館的科技專家史威哲（Rick Switzer），2018年3月時訪問過武漢病毒研究所，之後警告美國國務院有關蝙蝠研究的風險，「在和武漢病毒研究所的科學家們見面時，他們有說到在新的研究所裡面，嚴重缺乏受過適當訓練的技術員和研究員，可以安全地操作這個高密度的實驗室。」

然而武漢研究所曾大方把史威哲參訪的照片放上網頁，現在也已經悄悄撤下了。

澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）取得獨家，2日報導「五眼聯盟」外流的15頁備忘錄，當中提到武漢P4實驗室副主任石正麗團隊，2013年從中華菊頭蝠糞便中分離出冠狀病毒，基因序列和2019新型冠狀病毒有高達96.2％的一致性。

五眼聯盟成員國包括美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭。