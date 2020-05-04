相處後更喜歡了！「3星座」一開始普...結果魅力爆棚　你也常差點錯過？

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兩性,情侶,愛情,男女朋友，交往。（圖／記者李佳蓉攝）

▲這3星座是需要日久生情的星座。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

每個人的愛情觀不同，有些人相信一件鍾情，有些人需要日久生情。戀愛最幸福的時候就是曖昧及之後的熱戀期，一過這個時期，感情就像脫去濾鏡一樣，缺點全現形，可說是感情的真正考驗。陸媒《第一星座網》分享，這3個星座本身需要日久生情，且會隨著戀愛時間越久，更容易發現對方的閃光點而被煞到。

1.牡羊座
牡羊座正直、爽朗又直接，相處起來相當自在，就像太陽般溫暖，所以朋友、異性緣都不錯。跟牡羊座交往，有時被他的孩子氣逗樂，有時被他的純真感動，在相處的過程中逐漸感受到他真性情的一面，不知不覺深受他的魅力吸引，難以自拔。

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲牡羊座雖然有時孩子氣，但另一半會被他的真性情吸引。（圖／達志／示意圖）

2.巨蟹座
巨蟹座適合當另一半，因為他們喜歡照顧人，能將對方的情緒照顧地很好，跟他們相處不需要有過多的矜持，或是無謂的擔憂，能夠自在的展露自己最真實的一面，也是巨蟹座的魅力之一。巨蟹體貼，愛照顧人，隨著相處時間越久，也就越能挖掘出他們的吸引點。

3.金牛座
金牛座是忍耐的代表星座，他們不奢求驚天動魄的愛情，追求的是細水長流、生活點滴累積來的感情。也許第一次見面不會被金牛座驚豔，但他們相當耐看，只要越認識這個人，就發現他跟初次印象不一樣，有才華、風趣、有能力，隨著每次的相處，慢慢的感受他的與眾不同，最後深深的喜歡上。

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